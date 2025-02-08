ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико
Килиан забил на 50-й минуте
В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Матч начался в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».
На 50-й минуте «Реала» отыгрался. Голом отметился Килиан Мбаппе, который забил 16-й гол в этом сезоне Ла Лиги.
ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико
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