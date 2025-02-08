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  4. ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико
Испания
08 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:30
152
1

ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико

Килиан забил на 50-й минуте

08 февраля 2025, 23:21 | Обновлено 08 февраля 2025, 23:30
152
1
ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

В субботу, 8 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных мадридского «Реала».

На 50-й минуте «Реала» отыгрался. Голом отметился Килиан Мбаппе, который забил 16-й гол в этом сезоне Ла Лиги.

ВИДЕО. Мбаппе в огне. Реал отыгрался в начале второго тайма с Атлетико

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Атлетико Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saar
Вініссіус починає гаснути на фоні Мбаппе.
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