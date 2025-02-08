У кого 8.6? Известна оценка Цыганкова за участие в фиаско Жироны в Бильбао
Каталонцы проиграли «Атлетику» 0:3
В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес». Баски разбили каталонцев со счетом 3:0.
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Вингер «Жироны» Виктор Цыганков начал этот матч в стартовом составе и отыграл 67 минут. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру вингера сборной Украины в 5.7 баллов.
Главным героем матча стал хавбек «Атлетика» Ойана Сансет, который оформил хет-трик и получил самую высокую оценку в матче – 8.6 баллов.
Оценку матча Атлетик – Жирона от WhoScored
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