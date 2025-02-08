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  4. У кого 8.6? Известна оценка Цыганкова за участие в фиаско Жироны в Бильбао
Испания
08 февраля 2025, 23:00 |
419
0

У кого 8.6? Известна оценка Цыганкова за участие в фиаско Жироны в Бильбао

Каталонцы проиграли «Атлетику» 0:3

08 февраля 2025, 23:00 |
419
0
У кого 8.6? Известна оценка Цыганкова за участие в фиаско Жироны в Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Атлетик» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес». Баски разбили каталонцев со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков начал этот матч в стартовом составе и отыграл 67 минут. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру вингера сборной Украины в 5.7 баллов.

Главным героем матча стал хавбек «Атлетика» Ойана Сансет, который оформил хет-трик и получил самую высокую оценку в матче – 8.6 баллов.

Оценку матча Атлетик Жирона от WhoScored

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетик - Жирона оценки WhoScored Ойан Сансет
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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