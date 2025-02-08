Припустили три мяча. ЛНЗ проиграл норвежскому клубу Одд
Команда Романа Григорчука уступила в контрольном матче
ЛНЗ к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником подопечных Романа Григорчука стал норвежский клуб «Одд».
«Одд» в прошлом сезоне выступал в элитном дивизионе чемпионата Норвегии. В 30 матчах команда набрала 23 очка, заняла последнее место и понизилась в классе.
Игра сложилась для ЛНЗ неудачно. Черкасский клуб проиграл, пропустив три мяча.
Товарищеский матч. 8 февраля. Испания
ЛНЗ (Украина) – «Одд» (Норвегия) – 0:3
ЛНЗ (стартовый состав): Самойленко, ИНП (игрок на просмотре), Ноникашвили, Кушниренко, Пасич, Танковский, Бойко, Авагимян, Топалов, Наумец, Халайла.
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