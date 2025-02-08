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  4. Припустили три мяча. ЛНЗ проиграл норвежскому клубу Одд
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 19:15 |
318
0

Припустили три мяча. ЛНЗ проиграл норвежскому клубу Одд

Команда Романа Григорчука уступила в контрольном матче

08 февраля 2025, 19:15 |
318
0
Припустили три мяча. ЛНЗ проиграл норвежскому клубу Одд
ФК ЛНЗ

ЛНЗ к продолжению сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. Очередным соперником подопечных Романа Григорчука стал норвежский клуб «Одд».

«Одд» в прошлом сезоне выступал в элитном дивизионе чемпионата Норвегии. В 30 матчах команда набрала 23 очка, заняла последнее место и понизилась в классе.

Игра сложилась для ЛНЗ неудачно. Черкасский клуб проиграл, пропустив три мяча.

Товарищеский матч. 8 февраля. Испания

ЛНЗ (Украина) – «Одд» (Норвегия) – 0:3

ЛНЗ (стартовый состав): Самойленко, ИНП (игрок на просмотре), Ноникашвили, Кушниренко, Пасич, Танковский, Бойко, Авагимян, Топалов, Наумец, Халайла.

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ЛНЗ Черкассы Одд контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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