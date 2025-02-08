ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда

Шахтер в ближайшее время должен подписать 18-летнего форварда Кауа Элиаса. Украинский клуб анонсирует переход бразильского игрока Флуминенсе в виде переписки в мессенджере.

Любопытно, что Шахтер сравнивает своего новичка с форвардом Арсенала Габриэлем Жезусом, который последнее время регулярно травмирован.

– Новый Левандовски, Холанд?

– Скорее, новый Габриэль Жезус.