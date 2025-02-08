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  4. ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:03
2147
22

ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда

Вскоре клуб должен объявить о переходе Элиаса

08 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:03
2147
22
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Globo. Кауа Элиас

Шахтер в ближайшее время должен подписать 18-летнего форварда Кауа Элиаса. Украинский клуб анонсирует переход бразильского игрока Флуминенсе в виде переписки в мессенджере.

Любопытно, что Шахтер сравнивает своего новичка с форвардом Арсенала Габриэлем Жезусом, который последнее время регулярно травмирован.

– Новый Левандовски, Холанд?

– Скорее, новый Габриэль Жезус.

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Кауа Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ видео Габриэл Жезус
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 22
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Gargantua81
нет, ну форвард ценой в 20 млн это для УПЛ действительно событие.
думаю, это последнее большое подписание УПЛ вообще в истории. Больше не будет никого дороже даже 5 млн. 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Габрієль Жезус так собі приклад.
Травматичний дуже, не стабільний , пару ігор зіграє на рівні, потім або травма або спад
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+2
Саша Заливадний
чмошніки.....
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+1
Артур Отаманчук
Потом окажется ему 35 лет и на видео вообще не он.
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+1
sahka1981
За 20 лямів в УПЛ, під час війни?! Ну мілліардер ахметлв може собі таке дозволити. Плюс наче і продали немало.
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0
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Tom Thomas's
Кожного разу, коли Шахтар когось підписує чи підсилює кимось свій склад - фанатська база Динамо тут як тут, чого вони так агресивно реагують на щось, тим більше їм зараз нічого боятися, 10 очків відриву, перспектива грати в наступній лізі чемпіонів. Я поважаю їх клуб, враховуючи їхню легендарну історію із 70 закінчуючи нульовими, титулований клуб України. Але треба поважати і інші клуби. В Шахтаря на хвилину перемога в Лізі Європи, а в Динамо 0 єврокубків зараз
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Lulinnha
Что-то кротов затмило прошлое. Сегодняшнее туманно. А не то что будущее. 
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0
Сергей Купенко
Треба піднімати тарифи на електроенергію, татарин розтратився.
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0
easterly
Я так розумію, фк шльондра взяла курс на натуралізацію, щоб пройти ліміт). Тепер вони будуть зватися мінєйро з села Щасливе Бориспольського району?
Ответить
0
Saar
Ні, новий Мудрик, Судаков....!
Ответить
0
Андрей⚒️
Очень сильный и солидный трансфер для УПЛ!
Ответить
-1
Дыряво с пердя🤣
Элиас в великий Шахтёр 
Ответить
-1
AK.228
Сергей, Саша, Артур…
Явно это один и тот же дыбил… к примеру Шпрот😂😂
Ответить
-1
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Перець
Та хулі вгадали Мессі
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-2
AK.228
Лучше Роналдо 
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-3
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