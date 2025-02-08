Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:03
2147
22
ВИДЕО. Новый Левандовски, Холанд? Шахтер анонсирует подписание форварда
Вскоре клуб должен объявить о переходе Элиаса
08 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:03
2147
22
Шахтер в ближайшее время должен подписать 18-летнего форварда Кауа Элиаса. Украинский клуб анонсирует переход бразильского игрока Флуминенсе в виде переписки в мессенджере.
Любопытно, что Шахтер сравнивает своего новичка с форвардом Арсенала Габриэлем Жезусом, который последнее время регулярно травмирован.
– Новый Левандовски, Холанд?
– Скорее, новый Габриэль Жезус.
📱 Ви маєте нове повідомлення 💬#Shakhtar pic.twitter.com/YvdlwSgsOi— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2025
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думаю, это последнее большое подписание УПЛ вообще в истории. Больше не будет никого дороже даже 5 млн.
Травматичний дуже, не стабільний , пару ігор зіграє на рівні, потім або травма або спад
Явно это один и тот же дыбил… к примеру Шпрот😂😂