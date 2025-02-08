Результативный матч. Александрия проиграла клубу из Латвии

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 8 февраля, Команда Руслана Ротаня провела два спарринга. В первом «Александрия» со счетом 4:0 обыграла «Фрайбург» - представителя Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия).

Во втором контрольном матче соперником «Александрии» стал клуб «Лиепая» (Латвия). В прошлом сезоне «Лиепая» в чемпионате Латвии заняла шестое место среди десяти команд. В 36 матчах команда набрала 39 очков (10 побед, 9 ничьих и 17 поражений).

Игра закончилась поражением «Александрии» со счетом 2:3. Голы в составе представителя УПЛ забивали Симон Галоян и Денис Шостак.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 2:3

Голы: Галаян, Шостак – …