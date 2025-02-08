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Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2025 16:00 – FT 2 : 3
Лиепая
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:54
240
0

Результативный матч. Александрия проиграла клубу из Латвии

Команда Руслана Ротаня уступила клубу «Лиепая»

08 февраля 2025, 18:32 | Обновлено 08 февраля 2025, 18:54
240
0
Результативный матч. Александрия проиграла клубу из Латвии
ФК Александрия

«Александрия» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 8 февраля, Команда Руслана Ротаня провела два спарринга. В первом «Александрия» со счетом 4:0 обыграла «Фрайбург» - представителя Региональной лиги «Юго-Запад» (Германия).

Во втором контрольном матче соперником «Александрии» стал клуб «Лиепая» (Латвия). В прошлом сезоне «Лиепая» в чемпионате Латвии заняла шестое место среди десяти команд. В 36 матчах команда набрала 39 очков (10 побед, 9 ничьих и 17 поражений).

Игра закончилась поражением «Александрии» со счетом 2:3. Голы в составе представителя УПЛ забивали Симон Галоян и Денис Шостак.

Товарищеский матч. 8 февраля. Турция

«Александрия» (Украина) – «Лиепая» (Латвия) – 2:3

Голы: Галаян, Шостак – …

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товарищеские матчи Лиепая учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Симон Галоян Денис Шостак
Сергей Турчак Источник: Instagram
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