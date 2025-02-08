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ATP
08 февраля 2025, 17:06 |
98
0

Украинский теннисист сыграет на турнире АТР 250 в Марселе

Денис Молчанов выступит в парном разряде вместе с Кантеном Алисом

08 февраля 2025, 17:06 |
98
0
Украинский теннисист сыграет на турнире АТР 250 в Марселе
Instagram. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов выступит в парном разряде на турнире АТР 250 в Марселе, Франция.

37-летний украинец выступит в одном дуэте с Кантеном Алисом (Франция). В 1-м раунде украинско-французский тандем выйдет на корт против французов Бенжамена Бонзи и Пьера-Юг Эрбера.

Молчанов впервые с октября 2024 года выступит на уровне Тура. В 2025 году он сыграл на трех челленджерах, а 25 января даже боролся за трофей турнира в Оэйраше вместе с Матве Мидделкопом, но проиграл.

Турнир АТР 250 в Марселе пройдет с 10 по 16 февраля.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

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Кантен Алис Бенжамен Бонзи Пьер-Юг Эрбер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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