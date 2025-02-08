ATP08 февраля 2025, 17:06 |
98
0
Украинский теннисист сыграет на турнире АТР 250 в Марселе
Денис Молчанов выступит в парном разряде вместе с Кантеном Алисом
08 февраля 2025, 17:06 |
98
0
Украинский теннисист Денис Молчанов выступит в парном разряде на турнире АТР 250 в Марселе, Франция.
37-летний украинец выступит в одном дуэте с Кантеном Алисом (Франция). В 1-м раунде украинско-французский тандем выйдет на корт против французов Бенжамена Бонзи и Пьера-Юг Эрбера.
Молчанов впервые с октября 2024 года выступит на уровне Тура. В 2025 году он сыграл на трех челленджерах, а 25 января даже боролся за трофей турнира в Оэйраше вместе с Матве Мидделкопом, но проиграл.
Турнир АТР 250 в Марселе пройдет с 10 по 16 февраля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2025, 00:58 1
Кевин де Брюйне решил покинуть «горожан»
Футбол | 08 февраля 2025, 12:33 6
ЛНЗ интересуется Максимом Брагару с «Динамо»
Теннис | 08.02.2025, 15:30
Футбол | 07.02.2025, 18:18
Футбол | 07.02.2025, 17:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.02.2025, 01:38 1
Бокс
06.02.2025, 20:49 96
08.02.2025, 07:37 1
07.02.2025, 08:51 1
08.02.2025, 07:13 37
06.02.2025, 22:04 4
06.02.2025, 20:43 9