Украинский теннисист сыграет на турнире АТР 250 в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов выступит в парном разряде на турнире АТР 250 в Марселе, Франция.

37-летний украинец выступит в одном дуэте с Кантеном Алисом (Франция). В 1-м раунде украинско-французский тандем выйдет на корт против французов Бенжамена Бонзи и Пьера-Юг Эрбера.

Молчанов впервые с октября 2024 года выступит на уровне Тура. В 2025 году он сыграл на трех челленджерах, а 25 января даже боролся за трофей турнира в Оэйраше вместе с Матве Мидделкопом, но проиграл.

Турнир АТР 250 в Марселе пройдет с 10 по 16 февраля.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА