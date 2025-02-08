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  4. «Ждут большего». Известный скаут оценил первые полгода Довбика в Роме
Италия
08 февраля 2025, 16:40 |
407
1

«Ждут большего». Известный скаут оценил первые полгода Довбика в Роме

Великих высказался об игре форварда в Серии А

08 февраля 2025, 16:40 |
407
1
«Ждут большего». Известный скаут оценил первые полгода Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua подвел итоги выступлений украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика в первой части текущего сезона.

– Артем Довбик уже адаптировался в «Роме» или от него ожидают большего?
– Довбик в «Роме» как бы уже давно, но и еще недавно. В этой фразе вся сложность вопроса адаптации нападающего в Серии А. С одной стороны, есть партнеры, с которыми у игрока наладился отличный контакт, с другой стороны, это уже третий тренер за пол сезона.

Команду до прихода опытного Раньери бросало из стороны в сторону и найти свою игру в таких обстоятельствах для центрфорварда-дебютанта Серии А не так не просто. Думаю, процесс адаптации подходит к завершению, но от Артема ждут большего, ведь трансфер был дорогим и болельщики ждут еще больше удачных матчей и голов. Пока видно, что в Серии А нападающим забивать сложно.

– Может, Довбику нужно что-то поменять в своих действиях?
– От Артема требуют больше борьбы. Возможно, и меньше движения вне штрафной, но больше уметь ставить корпус, бороться, брать игру на себя. Артем же пока играет как техничный форвард и меньше как таран. Ищет пространство, двигается много, участвует в маневрах команды, пытается получить мяч на ход, но все это практически не востребовано, так как и пространства меньше и контактного давления защитников намного больше.

Однако опыт тренера Раньери помогает футболисту и, думаю, Артем еще больше освоится и забьет много голов в Италии.

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Алекс Великих Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Шоп було бiльше, надо как Аталанта наваливать и наваливать в штрафную, что даже Ретеги забивает в результате покер и в сумме 20 посреди чемпионата после 7 голов в прошлом сезоне за Дженоа.
А когда до Довбика 3 раза за игру мяч доходит прямо как форвардам в Дженоа, то бiльше неоткуда взяться.
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