Источник: экс-хавбек Шахтера Коваленко решил вернуться в Серию A

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который с августа находится без клуба, решил вернуться в Серию A, где выступал последние сезоны.

Сообщается, что в ближайшие дни Коваленко подпишет контракт с командой Эмполи, где Виктор уже выступал на правах аренды в сезоне 2023/24.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи.

У 28-летнего игрока 33 матча в составе сборной Украины.

Эмполи после 23-х матчей чемпионата Италии занимает 16-е место.