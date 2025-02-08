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  4. Источник: экс-хавбек Шахтера Коваленко решил вернуться в Серию A
Италия
08 февраля 2025, 17:17 |
803
2

Источник: экс-хавбек Шахтера Коваленко решил вернуться в Серию A

Коваленко готов подписать контракт с Эмполи

08 февраля 2025, 17:17 |
803
2
Источник: экс-хавбек Шахтера Коваленко решил вернуться в Серию A
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, который с августа находится без клуба, решил вернуться в Серию A, где выступал последние сезоны.

Сообщается, что в ближайшие дни Коваленко подпишет контракт с командой Эмполи, где Виктор уже выступал на правах аренды в сезоне 2023/24.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи.

У 28-летнего игрока 33 матча в составе сборной Украины.

Эмполи после 23-х матчей чемпионата Италии занимает 16-е место.

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zzg77
Зірка Шахтаря загубилася в серії А!!!
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0
PUMA
 Ну не правдивый  заголовок "экс-хавбек Шахтера Коваленко решил вернуться в Серию A". Правильно было клуб Серии А решил подобрать Коваленко
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0
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