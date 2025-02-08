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Италия
08 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:30
588
0

Рома хотела подписать конкурента Довбику зимой. Он феерит в Ювентусе

Рандаль Коло Муани мог оказаться в составе римской «Ромы»

08 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:30
588
0
Рома хотела подписать конкурента Довбику зимой. Он феерит в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери признался, что «волки» зимой пытались подписать французского форварда Рандаля Коло Муани, ныне феерившего в составе туринского «Ювентуса».

Мы знаем, что нужно соблюдать правила FPF. У нас есть лимит, который мы не можем превысить, и это будет иметь последствия как для этого, так и следующего года. Нам нужно увеличивать доходы и сокращать расходы.

Есть много вещей, которые нужно оценить, и которые могут приносить деньги. Много имен, позволяющих нам зарабатывать деньги. Нельзя превосходить этот предел. И я и президент хотели подписать Коло-Муани, но не смогли.

Если мы хотим взять и заставить Фридкина потратить 100 миллионов, нам придется снизить фонд заработной платы. Мы можем купить игрока за 100 миллионов, но не можем дать ему и два цента. Покупка происходит вне FPF, но есть фонд заработной платы, который имеет значение. Для всех даже для работников «Ромы».

В составе римлян выступает нападающий национальной сборной Украины Артем Довбык.В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Рома Рим Ювентус Рандаль Коло Муани Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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