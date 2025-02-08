Испания08 февраля 2025, 16:20 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:51
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Цыганков сыграет с первых минут. Стартовые составы на матч Атлетик – Жирона
Поединок 23-го тура испанской Ла Лиги состоится 8 февраля
08 февраля 2025, 16:20 | Обновлено 08 февраля 2025, 16:51
181
0
8 февраля состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетик» (Бильбао) и «Жирона».
Поединок пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинец Виктор Цыганков (Жирона) выйдет на поле с первых минут.
«Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 балл. В активе гостей – 31 пункт, они разместились на восьмой позиции.
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