Вернидуб о поражении 1:5: «Кривбасс продолжает поиск новичков»

Кривбасс в контрольном матче проиграл датской команде Раннерс 1:5, а наставник Юрий Вернидуб надеется, что клуб до возобновления сезона УПЛ подпишет защитников.

– С каждого матча можно всегда извлечь какую-то пользу, как и сейчас, когда счет 1:5. Команда датчан заслуженно победила. Они очень классно начали матч, за 15 минут забить сразу три мяча. Первый гол: Понедельник проиграл в скорости нападающему, и они забили практически в пустые ворота, а два следующих после стандартов. Мы очень плохо сыграли при стандартах. И еще два мяча были забиты с нарушением правил. Это «звоночек», что у нас не все хорошо, особенно в плане защиты.

Мы продолжаем поиск новичков, центральных защитников. Хотя это товарищеские встречи, но к ним нужно готовиться, выходить с настроением, желанием и начинать с первых минут. К сожалению, я этого не увидел. Когда мы пропустили три мяча, то только тогда начали играть, но уже было поздно. Эта игра будет полезна нам, мы ее хорошо разберем, проанализируем наши ошибки и будем двигаться дальше. Такие игры бывают, их нужно принять, спокойно прожить, сделать выводы и двигаться дальше.

– На такой итог игры могли повлиять нагрузки на сборе?

– Больших нагрузок перед игрой не было. Нагрузка была в первые три дня после небольших выходных и вчера, когда у нас была игра с «Эребру». Вчера один состав сыграл 60 минут, второй – 30. Сегодня – наоборот, те, кто играл 30 – сыграл 60. Я думаю, что повлияли не нагрузка, а настроение и подготовка к игре. Мы поговорим с каждым из игроков, я уверен, что все будет хорошо. Самое главное – сделать правильные выводы и не повторять ошибки, которые мы допустили.