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Англия
08 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:31
1632
0

ФОТО. Эмоции Гвардиолы после гола в ворота Ман Сити с центра поля

Тренер не может поверить

08 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:31
1632
0
ФОТО. Эмоции Гвардиолы после гола в ворота Ман Сити с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити после первого тайма матча Кубка Англии проигрывает команде Лейтон Ориент со счетом 0:1, а один из фаворитов турнира пропустил гол после удара с центра поля.

Мяч от перекладины отскочил в кипера Ортегу и был записан как автогол.

Наставник Жузеп Гвардиола, как и вся лавка запасных, не могут поверить в такой гол.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Лейтон Ориент Жузеп Гвардиола фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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