ФОТО. Эмоции Гвардиолы после гола в ворота Ман Сити с центра поля

Манчестер Сити после первого тайма матча Кубка Англии проигрывает команде Лейтон Ориент со счетом 0:1, а один из фаворитов турнира пропустил гол после удара с центра поля.

Мяч от перекладины отскочил в кипера Ортегу и был записан как автогол.

Наставник Жузеп Гвардиола, как и вся лавка запасных, не могут поверить в такой гол.