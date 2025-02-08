Англия08 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:31
1632
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ФОТО. Эмоции Гвардиолы после гола в ворота Ман Сити с центра поля
Тренер не может поверить
08 февраля 2025, 15:23 | Обновлено 08 февраля 2025, 15:31
1632
0
Манчестер Сити после первого тайма матча Кубка Англии проигрывает команде Лейтон Ориент со счетом 0:1, а один из фаворитов турнира пропустил гол после удара с центра поля.
Мяч от перекладины отскочил в кипера Ортегу и был записан как автогол.
Наставник Жузеп Гвардиола, как и вся лавка запасных, не могут поверить в такой гол.
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