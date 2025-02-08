Клуб Саудовской Аравии исключил бразильского футболиста из заявки

Футболист «Аль-Ахли» Роберто Фирмино больше не сможет выступать за клуб в чемпионате в текущем сезоне – бразилец был исключен из заявки на сезон.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что такое решение руководство клуба приняло из-за приобретения другого бразильца Галено. В Саудовской Аравии действует строгий лимит на легионеров.

«После прибытия Галено, из состава «Аль-Ахли» был исключен Роберто Фирмино. Это касается только чемпионата. Теперь игрок сможет выходить на поле в Лиге чемпионов Азии. Из-за этого решения другие клубы предпримут первые попытки, чтобы подписать Фирмино», – сообщил Романо.

Роберто перебрался в саудовский клуб на правах свободного агента в 2023 году. В текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.