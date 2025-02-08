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  4. Клуб Саудовской Аравии исключил бразильского футболиста из заявки
Саудовская Аравия
08 февраля 2025, 13:49 |
471
0

Клуб Саудовской Аравии исключил бразильского футболиста из заявки

Роберто Фирмино сможет выходить на поле только в Лиге чемпионов Азии

08 февраля 2025, 13:49 |
471
0
Клуб Саудовской Аравии исключил бразильского футболиста из заявки
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Футболист «Аль-Ахли» Роберто Фирмино больше не сможет выступать за клуб в чемпионате в текущем сезоне – бразилец был исключен из заявки на сезон.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что такое решение руководство клуба приняло из-за приобретения другого бразильца Галено. В Саудовской Аравии действует строгий лимит на легионеров.

«После прибытия Галено, из состава «Аль-Ахли» был исключен Роберто Фирмино. Это касается только чемпионата. Теперь игрок сможет выходить на поле в Лиге чемпионов Азии. Из-за этого решения другие клубы предпримут первые попытки, чтобы подписать Фирмино», – сообщил Романо.

Роберто перебрался в саудовский клуб на правах свободного агента в 2023 году. В текущем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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