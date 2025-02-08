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  4. Богдан МИРОНЕЦ: «Вызывает уважение, что Забарный не перешел в ПСЖ»
Профессиональный бокс
08 февраля 2025, 12:52 |
173
0

Богдан МИРОНЕЦ: «Вызывает уважение, что Забарный не перешел в ПСЖ»

Украинский боксер – о выступлениях защитника «Борнмута»

08 февраля 2025, 12:52 |
173
0
Богдан МИРОНЕЦ: «Вызывает уважение, что Забарный не перешел в ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский боксер Богдан Миронец (10–1, 5 КО), который владеет титулом WBC Francophone в супертяжелом весе, поделился мнением по поводу карьеры украинского защитника Ильи Забарного:

– Как вам наша звезда Илья Забарный?

– Заборный – топчик. Он очень крутой и мне импонирует. Смотрел несколько интервью о его карьерном пути и развитии. Также у меня вызывает уважение то, что он не стал переходить в ПСЖ из-за россиянина Сафонова.

– В каком топовом клубе вы видите Забарного?

– Я думаю, он любую команду усилит. Есть спортсмены, которые вывозят исключительно благодаря таланту и у них бывают проблемы с адаптацией. Забарный, как мне кажется, это пример трудолюбия. Поэтому в любом топ-клубе он станет основным, и у него все будет здорово. В каком клубе я бы его хотел видеть? Ну не знаю. Возможно, Реал, – рассказал Миронець.

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Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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