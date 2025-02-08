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Молодежные турниры
08 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:52
47
0

Уступили Брюлю. Шахтер U-19 поражением завершил программу спаррингов

Подопечный Алексея Белика сыграли последний контрольный матч перед дуэлью с «Хоффенхаймом» U-19

08 февраля 2025, 12:51 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:52
47
0
Уступили Брюлю. Шахтер U-19 поражением завершил программу спаррингов
ФК Шахтер

Юношеская команда донецкого «Шахтера» продолжает подготовку к матчу 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против «Хоффенхайма» U-19. Команда Алексея Белика в заключительном спарринге на турецких сборах встречалась со швейцарским клубом «Брюль».

На протяжении поединка тренерский штаб «оранжево-черных» равномерно распределил время между футболистами, сыграв таймы разными составами. Первая половина встречи оказалась безголевой, однако во втором тайме швейцарский коллектив отличился дважды, а «горняки» смогли ответить забитым мячом Сметаны. В заключительной контрольной встрече на сборах «Шахтер» U-19 уступил «Брюлю» – 1:2.

8 февраля у команды будет вечерняя тренировка, а утром 9 февраля отправится в Германию, где будет еще две подготовительные сессии накануне противостояния с «Хоффенхаймом» U-19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Товарищеский матч. 7 февраля. Турция

«Шахтер» U-19 – «Брюль» – 1:2

«Шахтер» U-19: Баглай (Кравец, 46), Дрозд (Шелекета, 46; Решетников, 68), Башмарин (Милокост, 46), Костюк (Желиба, 65), Давыденко (Сметана, 46), Бундаш (Балакай, 48), Слипчук, 80), Ломага (Мухамаду, 46), Цуканов (Середа, 46; Гончар, 80), Галонский (Калюжный, 68; Стрильчук, 80).

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Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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