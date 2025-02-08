АРРОЙО: «Я очень рад присоединиться к Шахтеру»

Боливийский защитник донецкого «Шахтера» Диего Арройо дал первое интервью как игрок «горняков». Новичок рассыпался в комплиментах донецкому клубу.

– Диего, как только ты официально стал игроком «Шахтера». Поделись эмоциями, что этот момент значит для тебя?

– Я очень рад присоединиться к команде. Для меня без преувеличения большая честь быть здесь, в «Шахтере», клубе с большой историей. Я очень взволнован и буду делать все возможное, чтобы доказать, что действительно заслужил право выступать в этой футболке.

– Раньше ты сказал, что сбылась твоя мечта и мечта твоей семьи. Прокомментируй это, пожалуйста. И какие, собственно, наставления получил от семьи, прежде чем приехать в «Шахтер»?

– Конечно, это очень важный день как для меня, так и для моей семьи. Они все были заинтересованы в этом переходе, мы очень рады, что я могу быть здесь. Уже сейчас я могу доказывать непосредственно на футбольном поле то, на что способен, и достойно претворить в жизнь нашу общую мечту.

– Расскажи немного о себе как игроке, о своих сильных сторонах и навыках. Какую краткую характеристику дал бы?

– Я игрок довольно не низкого роста, скажем так, имею хорошую физическую форму. К тому же умею умело обращаться с мячом. Считаю, совокупность этих факторов позволит мне проявить себя как можно лучше на футбольном поле. Также я хороший, положительный парень, который может помочь мне вне поля.

– «Шахтер» – это клуб с большой историей. Что лично тебе известно о команде?

– Безусловно, как я отмечал, «Шахтер» очень большая команда с впечатляющей историей. Это самый лучший клуб Украины, быть здесь – честь для меня. Со своей стороны я буду демонстрировать, чем именно заслужил находиться в этой команде, помогать ей одерживать новые победы и добиваться новых свершений.

– В истории «Шахтера» ты являешься вторым игроком из Боливии. Накладывает ли большую ответственность факт, что именно ты будешь представлять свою страну в «Шахтере»?

– Конечно, это очень волнующие ощущения – быть сейчас здесь и осознавать, что я являюсь вторым боливийцем в истории «Шахтера». Мой предшественник оставил заметный след, и я, конечно, также нацелен достичь значительных высот с клубом – как индивидуальных, так и командных. Буду делать все, чтобы своей игрой радовать болельщиков и перенести уровень боливийского футбола на ступеньку выше.

– Первым боливийцем в «Шахтере» был Марсело Морено. Что ты знаешь о нем?

– Это очень известный игрок у нас на родине, один из лучших бомбардиров за всю историю боливийского футбола. Также он оставил значительный след в истории Шахтера, если я не ошибаюсь, то он выигрывал Лигу Европы в составе команды.

– Под каким номером планируешь играть в «Шахтере» и почему именно этот номер выбрал? Может быть, он что-то значит?

– Это будет номер три. Очень важен для меня, и я отдаю себе отчет в всей ответственности, которая ложится на плечи каждого, кто одевает футболку с этим номером. Я уверен, я смогу доказать, что достоин выступать под этим номером. Конечно, я буду выкладываться по полной, чтобы доказать это право.

– Какие цели и задачи ставишь себе в «Шахтере»?

– В первую очередь, учитывая индивидуальные достижения, хочу быть максимально полезным для команды, заслужить как можно больше игровых минут на поле. Если говорить о коллективных достижениях, то хочу сыграть в Лиге чемпионов, помогать одерживать победы и выигрывать трофеи. И также стараюсь хорошо зарекомендовать свою страну в футбольном мире.

– У нас очень активные болельщики, они ждали твоего приезда. Может, есть что им сказать?

– Очень благодарен за теплый прием. С первых минут моего пребывания здесь действительно почувствовал, что значит быть частью большой семьи «Шахтера»: очень приятные люди вокруг, очень приветливые и вежливые, встретили меня с открытыми объятиями. Я хотел бы поблагодарить каждого за такую ​​теплую поддержку и за то, что меня так искренне приняли. Уверен, что вместе мы одержим много общих побед!