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  4. «Отдаю максимум». Малиновский оценил работу Реброва в сборной
Сборная УКРАИНЫ
08 февраля 2025, 09:47 |
135
0

«Отдаю максимум». Малиновский оценил работу Реброва в сборной

Руслан Малиновский заявил, что всегда рад находиться в расположении национальной команды

08 февраля 2025, 09:47 |
135
0
«Отдаю максимум». Малиновский оценил работу Реброва в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский дал характеристику главному тренеру «сине-желтых» Сергею Реброву. Руслан заявил, что ему нравятся методы работы Реброва.

«У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько видит тренер. Он лучше видит, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола и решает, кто должен играть.

С Сергеем Станиславовичем у нас очень отличные отношения и всегда были. Потому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше выходит играть, это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени», – сказал Руслан.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может вернуться в УПЛ.

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Руслан Малиновский Сергей Ребров сборная Украины по футболу Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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