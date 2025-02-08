«Отдаю максимум». Малиновский оценил работу Реброва в сборной

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский дал характеристику главному тренеру «сине-желтых» Сергею Реброву. Руслан заявил, что ему нравятся методы работы Реброва.

«У каждого тренера свой подход и свое видение футбола. Футболист должен быть профессионалом и быть готовым сыграть столько, сколько видит тренер. Он лучше видит, кто из всей обоймы игроков подходит под его стиль футбола и решает, кто должен играть.

С Сергеем Станиславовичем у нас очень отличные отношения и всегда были. Потому я всегда приезжаю в сборную и отдаю максимум. А то, что где-то меньше выходит играть, это решение тренера. Всегда уважаю тренерское решение и делаю от себя максимум, чтобы получить больше времени», – сказал Руслан.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может вернуться в УПЛ.