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Чемпионат Франции
Ницца
08.02.2025 18:00 - : -
Ланс
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Франция
08 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:20
19
0

Ницца – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 8 февраля в 18:00 по Киеву

08 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:20
19
0
Ницца – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на «Альянц Ривьера» пройдет матч 21-го тура Лиги 1 Франции, в котором, в котором «Ницца» встретится с «Лансом». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ницца

Команда и раньше периодически добивалась неплохих результатов. Но после появления нынешних владельцев от нее ждали борьбы пусть не за лидерство - ПСЖ недостижим - но за негласное звание чемпиона остальной Франции. Были шансы на это в прошлом сезоне, при Фариоли, но в итоге он поднял подопечных лишь на 5-е место. Сейчас ставка сделана на Франка Эса, что делал вторым в стране как раз Ланс. Хотя и у него не все получается. Особняком стоит полный провал клуба в Лиге Европы, где он никак не мог победить. А на этой неделе в кубке с Бриошен, ведя в счете, ухитрились вылететь от скромнейшего аутсайдера. В фокусе внимания же остается чемпионат, где пытаются оставаться в претендентах на второе место. И недавно победили 2:0 конкурента, Марсель. Вели и с Тулузой на выезде, но пропустили ответный гол на 85-й минуте.

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Ланс

Клуб долго кис во втором дивизионе страны. Зато вскоре после столь долгожданного возвращения, под руководством Эса кроваво-золотые сенсационно стали вице-чемпионами страны. Но, конечно, повторить такое не получилось. Да, в прошлом сезоне взяли 7-е место, но в Лиге конференций французы ограничились обменом победами с Панатинаикосом - греки забили больше. Не задержались они и в кубке, но там сразу жребий свел с ПСЖ, и то, что получилось дотянуть до серии пенальти, уже было достойным итогом. Теперь же Виллу Стилу и его подопечным остается только сосредоточиться на Лиге 1. Там, правда, пока что реальной целью выглядит повтор результатов предыдущего розыгрыша, тем более что юного таланта Хусанова продали в Манчестер Сити. Хотя уже без него обыграли сухо Анжер. Так же было и с Монпелье - победили 2:0.

Статистика личных встреч

У орлят было три победы кряду. Но в начале осени они не забили на выезде, ограничившись нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к принимающей стороне, но гости сейчас очень неплохи. Ставим на то, что они не проиграют на выезде (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua
Ницца
8 февраля 2025 -
18:00
Ланс
Ланс не проиграет 1.61 Сделать ставку
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Ницца Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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