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Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 03:40 |
33
0

«Очередная кандидатура в дубль». Фанаты – о переходе Диего Арройо в Шахтер

Шахтер подписал Диего Арройо на 4 года за почти 1 миллион евро

08 февраля 2025, 03:40 |
33
0
«Очередная кандидатура в дубль». Фанаты – о переходе Диего Арройо в Шахтер
ФК Шахтер. Диего Арройо

7 февраля донецкий клуб «Шахтер» официально объявил о подписании 19-летнего защитника сборной Боливии Диего Арройо из «Боливара». Контракт с игроком подписан до конца 2029 года.

Сумма трансфера составила около 1 миллиона евро. В сезоне 2023/24 провел часть года в аренде в молодежной команде бразильского клуба «Баия» U20. В основном составе «Боливара» дебютировал в сентябре 2024 года, а в том же году стал чемпионом Боливии. Арройо также выступает за сборную Боливии U20 с ноября 2024 года.

Фанаты «Шахтера» в целом надеются, что Арройо сможет проявить себя в клубе, однако есть и те, кто считает, что это может быть еще один неудачный трансфер.

Maximpriadko: «Пусть везет, лучше поддержите парня, а не писать всякое... он еще даже и не сыграл, а вы уже хейтите!».

Piskovtsovandrei: «А понтов было, как будто ван Дейка купили».

Bodya_ki2002: «19 лет нигде толком не играл, а презентация будто это Тиаго Силва».

N.Itv: «Очередной Грам?».

Grshk_777: «Я так понял Матвиенко или Бондарь в Турцию?».

Jose_scz.br: «Я уверяю вас, этот игрок покажет вам свой талант».

Qoqos.xx: «Похоже очередная кандидатура в дубль».

Oleksandr: «Конечно удачи! Но сколько уже покупали легионеров в центр защиты - результат всегда один был. Надеюсь на этот раз будет иначе».

AS: «Матвиенко теперь отпустят хотя бы 6 летом?».

Юрий: «А в опорную зону будет кто-то?».

Maxim Goldun: «Команда не представляет нового игрока болельщики хейтят, команда представляет нового игрока болельщики хейтят, да подождите Элиаса еще представят не сегодня так завтра, «тем более уже сами про форварда обмолвились» а уровень игры посмотрим на поле, поздравляю всех с трансфером».

Фанат: «Если делать трансферы, то качественные, а если таких брать, то лучше уже трансферы вообще не делать. Тут дело не в хейте, а мы просто как фанаты «Шахтера», хотим чтобы наш клуб был конкурентным в Европе, и чтобы он таким был, нужны действительно хорошие трансферы, а не очередные Лацабидзе и Лемкины».

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трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Боливар Диего Арройо реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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