ФОТО. Украинская спортсменка раздала летней жары. Роскошные кадры
Дарья Билодид поделилась яркими воспоминаниями с поездки на Бали
Украинская спортсменка Дарья Билодид публикует на своей странице Instagram жаркие фото с острова Бали.
Известная дзюдоистка передает летний вайб, демонстрируя красивейшие местные виды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Билодид показывает красоту своей фигуры, вызывая восторг у подписчиков и гостей её страницы:
«Амазонка! Всё очень красиво», «Красота», «Фантастика» – Дарья получает комплимент за комплиментом.
«Приключение, которое того стоит» и «Сила водопада впечатляет», – чемпионка мира и олимпийская призерка делится своими впечатлениями от поездки.
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