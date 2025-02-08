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08 февраля 2025, 00:35 |
326
0

ФОТО. Украинская спортсменка раздала летней жары. Роскошные кадры

Дарья Билодид поделилась яркими воспоминаниями с поездки на Бали

08 февраля 2025, 00:35 |
326
0
ФОТО. Украинская спортсменка раздала летней жары. Роскошные кадры
Instagram. Дария Билодид

Украинская спортсменка Дарья Билодид публикует на своей странице Instagram жаркие фото с острова Бали.

Известная дзюдоистка передает летний вайб, демонстрируя красивейшие местные виды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Билодид показывает красоту своей фигуры, вызывая восторг у подписчиков и гостей её страницы:

«Амазонка! Всё очень красиво», «Красота», «Фантастика» – Дарья получает комплимент за комплиментом.

«Приключение, которое того стоит» и «Сила водопада впечатляет», – чемпионка мира и олимпийская призерка делится своими впечатлениями от поездки.

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фото lifestyle Дарья Билодид дзюдо
Максим Лапченко Источник: Instagram
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