ФОТО. Любовница Кайла Уокера переехала к нему в Милан. Жена – нет

Защитник «Милана» и сборной Англии Кайл Уокер будет жить со своей любовницей на новом рабочем месте.

По информации The Sun, жена футболиста Энни Килнер решила остаться в Великобритании, чтобы дети остались при школах, которые они посещают.

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В то же время Лорин Гудвин, любовница правого защитника, с удовольствием переезжает в Милан вместе со своими двумя детьми.

Кайл Уокер и Энни Килнер практически не разговаривают, их отношения достигли критической точки.

Ранее Килнер подавала на развод, но затем изменила своё решение.