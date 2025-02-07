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07 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:41
1424
1

ФОТО. Любовница Кайла Уокера переехала к нему в Милан. Жена – нет

Сериал продолжается

07 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 07 февраля 2025, 23:41
1424
1
ФОТО. Любовница Кайла Уокера переехала к нему в Милан. Жена – нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Милана» и сборной Англии Кайл Уокер будет жить со своей любовницей на новом рабочем месте.

По информации The Sun, жена футболиста Энни Килнер решила остаться в Великобритании, чтобы дети остались при школах, которые они посещают.

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В то же время Лорин Гудвин, любовница правого защитника, с удовольствием переезжает в Милан вместе со своими двумя детьми.

Кайл Уокер и Энни Килнер практически не разговаривают, их отношения достигли критической точки.

Ранее Килнер подавала на развод, но затем изменила своё решение.

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фото lifestyle Кайл Уокер Милан
Максим Лапченко Источник: The Sun
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pol-55
Думав що він нарізав від обох.
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