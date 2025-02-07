Экс-игрок сборной назвал хавбека, способного стать украинским Иньестой

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус высказался о хавбеке донецкого «Шахтера» Георгии Судакове:

«Если сможет перейти в какой-то клуб, то там будет интересно за ним посмотреть. Судаков много умеет с мячом и без мяча, есть у него хорошие перспективы. Об этом все говорят. Но посмотрим, как дальше будет. Иногда очень нелегко сделать следующий шаг. Все зависит от того, что от него будут требовать, насколько он будет выполнять требования тренера.

Между Судаковым и Иньестой есть что-то похожее по росту, стилю игры. Иньеста почти год был без голов и ассистов, но он играл каждую игру и давал команде много. Где-то выманивал на себя игроков или отдавал пасы. Надеемся, что Судаков станет нашим Иньестой».

Ранее Роман Безус высказался об Илье Забарном.