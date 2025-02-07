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Испания
07 февраля 2025, 22:24 |
166
0

Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Реал – Атлетико 

Матч пройдет 8 февраля в 22:00 по Киеву

07 февраля 2025, 22:24 |
166
0
Где смотреть онлайн суперматч Ла Лиги Реал – Атлетико 
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетико 

В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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