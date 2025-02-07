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  4. «Не могут выдержать». Раньери решил предоставить отдых двум игрокам
Италия
07 февраля 2025, 21:13 |
793
0

«Не могут выдержать». Раньери решил предоставить отдых двум игрокам

Римский клуб сыграет против «Венеции» 9 февраля

07 февраля 2025, 21:13 |
793
0
«Не могут выдержать». Раньери решил предоставить отдых двум игрокам
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

9 февраля состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Венеция» и «Рома».

Накануне этого поединка главный тренер римского клуба Клаудио Раньери решил предоставить отдых двум футболистам:

«Матс Хуммельс и Леандро Паредес не сыграют в предстоящей встрече, я решил предоставить им отпуск. С предыдущими тренерами они мало появлялись на футбольном поле, но со мной играли достаточно часто.

Не всегда эти футболисты могут выдержать необходимые нагрузки. Они отправятся к своим семьям и могут отдохнуть. Теперь вы это знаете. Их не будет в заявке не потому, что они плохо играют. Их не будет, так как эти игроки получат отдых», – сообщил Раньери.

«Рома» набрала 31 балл и занимает девятое место в турнирной таблице. «Венеция» разместилась на 19-й позиции, в активе клуба 16 очков.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Леандро Паредес Матс Хуммельс
Николай Титюк Источник: Football-Italia
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