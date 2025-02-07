ФОТО. Избранница Неймара в полупрозрачном платье. Это – огонь
Бруна Бьянкарди показывает насколько Неймару повезло
Избранница Неймара, Бруна Бьянкарди, опубликовала серию роскошных фотосессий.
На одной из них Бруна показывает свою сексуальность и красоту своего тела – полупрозрачное платье помогает достичь нужного эффекта.
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На втором фотосете инфлюенсерка предстает в образе болельщицы «Сантоса» – клуба, в котором Неймар проведет следующие полгода.
Напомним, что Бруна беременна, пара ждёт ещё одну девочку в дополнение к дочери Мави, которая также присутствует на одной из фотосессий.
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