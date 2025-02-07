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07 февраля 2025, 20:43 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:45
2322
2

ФОТО. Избранница Неймара в полупрозрачном платье. Это – огонь

Бруна Бьянкарди показывает насколько Неймару повезло

07 февраля 2025, 20:43 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:45
2322
2
ФОТО. Избранница Неймара в полупрозрачном платье. Это – огонь
Instagram. Бруна Бьянкарди

Избранница Неймара, Бруна Бьянкарди, опубликовала серию роскошных фотосессий.

На одной из них Бруна показывает свою сексуальность и красоту своего тела – полупрозрачное платье помогает достичь нужного эффекта.

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На втором фотосете инфлюенсерка предстает в образе болельщицы «Сантоса» – клуба, в котором Неймар проведет следующие полгода.

Напомним, что Бруна беременна, пара ждёт ещё одну девочку в дополнение к дочери Мави, которая также присутствует на одной из фотосессий.

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фото Неймар Бруна Бьянкарди lifestyle Сантос
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Wlad West
В спирте развелось физдострадателей. 
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+1
Артур Отаманчук
Родить ребёнка от более -менее денежного футболиста это единственная возможность уходить от нищенство самый обычны бразильская проститутка, как и донецкая жительница ЛДНР,
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