Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка

В пятницу «Шахтер» объявил о переходе защитника Диего Арройо, который подписал контракт до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст боливийскому «Боливару» 1 миллион евро, однако по данным Transfermarkt чемпион выложил даже чуть меньше – 950 тысяч евро.

Позиция в центре обороны является проблемной для Шахтера, где в сезоне преимущественно действуют Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. Клуб искал усиление в эту зону.