Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 20:48 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:49
1097
4
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Transfermarkt указал сумму меньше 1 миллиона за Арройо
07 февраля 2025, 20:48 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:49
1097
4
В пятницу «Шахтер» объявил о переходе защитника Диего Арройо, который подписал контракт до конца 2029 года.
Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст боливийскому «Боливару» 1 миллион евро, однако по данным Transfermarkt чемпион выложил даже чуть меньше – 950 тысяч евро.
Позиция в центре обороны является проблемной для Шахтера, где в сезоне преимущественно действуют Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. Клуб искал усиление в эту зону.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2025, 08:51 1
Напряжение вокруг бразильца растет
Футбол | 07 февраля 2025, 21:02 4
Мадридский клуб собирается сделать второе предложение с улучшенными условиями
Теннис | 07.02.2025, 15:32
Футбол | 07.02.2025, 01:05
Футбол | 07.02.2025, 17:12
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
50К пацану в карман как подьемные
буратіно
Показать Скрыть 1 ответ
Звичайно всі повірили. Цей також з дитинства мріяв про шахрай?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2025, 14:45 4
05.02.2025, 19:18 24
05.02.2025, 22:36
06.02.2025, 20:49 96
07.02.2025, 01:38 1
05.02.2025, 19:24 1
06.02.2025, 20:43 11
06.02.2025, 09:14 7