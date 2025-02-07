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  4. Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 20:48 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:49
1097
4

Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка

Transfermarkt указал сумму меньше 1 миллиона за Арройо

07 февраля 2025, 20:48 | Обновлено 07 февраля 2025, 20:49
1097
4
Даже меньше ожидаемого. Известно, сколько Шахтер заплатил за новичка
ФК Шахтер. Диего Арройо

В пятницу «Шахтер» объявил о переходе защитника Диего Арройо, который подписал контракт до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что украинский клуб отдаст боливийскому «Боливару» 1 миллион евро, однако по данным Transfermarkt чемпион выложил даже чуть меньше – 950 тысяч евро.

Позиция в центре обороны является проблемной для Шахтера, где в сезоне преимущественно действуют Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. Клуб искал усиление в эту зону.

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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал центрального защитника
трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Боливар Диего Арройо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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AK.228
50К пацану в карман как подьемные 
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0
Saar
буратіно
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-2
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AndiM
Звичайно всі повірили. Цей також з дитинства мріяв про шахрай?
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-3
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