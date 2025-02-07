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  4. Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика
Италия
07 февраля 2025, 20:08 |
622
0

Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика

Артем не может выкладываться на 100%

07 февраля 2025, 20:08 |
622
0
Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

У украинского форварда «Ромы» Артема Довбика есть проблемы с физическим состоянием, сообщает serieanews.com.

По информации источника, 27-летний нападающий страдает от тендинопатии – состояния, характеризующегося структурными изменениями сухожилий, вызванными множественными микротравмами.

Это заболевание, которое не мешает играть, но значительно ограничивает движения и эффективность действий. Это является неприятностью для игрока с физической комплекцией, как у Довбика. В дальнейшем оно может иметь ощутимые последствия.

Отмечается, что физические данные Артема – это одна из его сильных сторон. Однако из-за хрупкопатии он не может на 100% воспользоваться этим преимуществом. Если ситуация для украинца будет ухудшаться, не исключено, что Артему придется ограничить игровое время, чтобы не вызвать рецидивы.

Ранее в Италии из-за Довбика раскритиковали наставника «Ромы».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу травма травма колена
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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