Ситуация сложная. В Италии назвали причину проблем Довбика

У украинского форварда «Ромы» Артема Довбика есть проблемы с физическим состоянием, сообщает serieanews.com.

По информации источника, 27-летний нападающий страдает от тендинопатии – состояния, характеризующегося структурными изменениями сухожилий, вызванными множественными микротравмами.

Это заболевание, которое не мешает играть, но значительно ограничивает движения и эффективность действий. Это является неприятностью для игрока с физической комплекцией, как у Довбика. В дальнейшем оно может иметь ощутимые последствия.

Отмечается, что физические данные Артема – это одна из его сильных сторон. Однако из-за хрупкопатии он не может на 100% воспользоваться этим преимуществом. Если ситуация для украинца будет ухудшаться, не исключено, что Артему придется ограничить игровое время, чтобы не вызвать рецидивы.

Ранее в Италии из-за Довбика раскритиковали наставника «Ромы».