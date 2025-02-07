Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко объяснил, почему сборная Украины сыграет с Бельгией в Испании
Сборная УКРАИНЫ
07 февраля 2025, 20:55 |
1098
8

Шевченко объяснил, почему сборная Украины сыграет с Бельгией в Испании

Так захотел тренер Сергей Ребров

07 февраля 2025, 20:55 |
1098
8
Шевченко объяснил, почему сборная Украины сыграет с Бельгией в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Многих удивило, что домашний матч плей-офф Лиги наций против Бельгии сборная Украины проведет в Испании – практически максимально отдаленная от Украины южная точка Европы.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что это было пожелание тренера Сергея Реброва.

«Руководились тем, что у нас очень большая диаспора там, очень многие присутствуют в Испании. Беседуя с главным тренером, его пожеланием было сыграть там».

«Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести там эту игру, чтобы наша диаспора, наши люди, проживающие в Испании, могли прийти на матч», – сказал Шевченко.

Матчи пройдут 20 и 23 марта.

По теме:
ФОТО. Усик и сборная Украины. Самые популярные трансляции MEGOGO в 2024
«Не очень убедительно». Украинский тренер оценил игру Миколенко и Забарного
Хавбек сборной Украины рассказал о главной задаче команды в 2025 году
сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Сергей Ребров Лига наций Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Бокс | 07 февраля 2025, 08:24 0
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»

Александр убежден, что Турки Аль-Шейх готов платить большие деньги

Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Футбол | 07 февраля 2025, 21:11 2
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Лестер. Прогноз, анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии

Поединок состоится 7 февраля в 22:00 по Киеву

Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Футбол | 07.02.2025, 11:58
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
Три признака того, что Ингулец готовится вернуться в Первую лигу
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
Футбол | 07.02.2025, 01:05
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
«Прекрасный вратарь». Реакция фанатов Аль-Шабаба на победу и игру Бущана
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Теннис | 07.02.2025, 15:32
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
а в польше и германии диаспоры маленькие))) ох уж этот шева,ну скажи что решили та и решили(поле лучше,теплее) а не диаспора в испании
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
arrow1418
пише в Польщі і в Німеччині діаспора маленька ,з іронією .. А може треба подумати  що в тих країнах збірна вже грала  ,а в Іспанії ні ! 
Ответить
+2
Richard Lewis
Від вілли до стадіону Станіславичу їхати ближче
Ответить
+2
Mark4854590
Та взагалі, яка різниця де грати. Все одно не вдома.
Ответить
+1
TolsTIyELF
Испания - лучший выбор для сборной. Реклама наших хлопців в їхньому чемпіонаті. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
07.02.2025, 14:39 24
Футбол
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 3
Хоккей
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 24
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем