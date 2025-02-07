Шевченко объяснил, почему сборная Украины сыграет с Бельгией в Испании

Многих удивило, что домашний матч плей-офф Лиги наций против Бельгии сборная Украины проведет в Испании – практически максимально отдаленная от Украины южная точка Европы.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, что это было пожелание тренера Сергея Реброва.

«Руководились тем, что у нас очень большая диаспора там, очень многие присутствуют в Испании. Беседуя с главным тренером, его пожеланием было сыграть там».

«Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести там эту игру, чтобы наша диаспора, наши люди, проживающие в Испании, могли прийти на матч», – сказал Шевченко.

Матчи пройдут 20 и 23 марта.