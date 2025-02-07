Тренер Цыганкова рассказал, сколько очков нужно набрать в сезоне Ла Лиги

Наставник Жироны Мичел ожидает, что по итогам сезона чемпионата Испании команда сможет набрать 60 очков, что гарантировало бы выход в еврокубки.

В новом туре Жирона сыграет против набравшего ход Атлетика, который идет в топ-4.

«Нас ждет тяжелый матч, Атлетик не проигрывает в Ла Лиге 13 матчей кряду, они в отличной форме. Для нас это будет тест».

«Наша задача в сезоне? Если мы наберем 60 очков, то практически наверняка финишируем в топ-6 и будем в еврокубках. 60 очков – это очень хорошая цель, посмотрим, что у нас выйдет», – сказал Мичел.

Сейчас у Жироны 31 пункт и 7-е место.