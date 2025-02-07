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  4. Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн
Англия
07 февраля 2025, 18:44 | Обновлено 07 февраля 2025, 18:49
345
1

Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн

Феликс перебрался в Милан

07 февраля 2025, 18:44 | Обновлено 07 февраля 2025, 18:49
345
1
Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

В конце января вингер Челси Жоау Феликс перешел на правах аренды в Милан, хотя еще в августе лондонский клуб приобрел игрока у Атлетико за 52 миллиона евро.

Наставник Синих Энцо Мареска объяснил ситуацию.

«Ничего страшного не случилось. Игроки хотят регулярно выходить на поле, но в старте есть место только для 11-ти футболистов. Мы решили, что ему лучше уйти. Феликс никогда не жаловался, он был профессионалом».

«Но нам нужен баланс, а в команде очень много атакующих игроков. Случалось, что мы пропускали голы в контратаках, когда не отрабатывали в обороне. Мне это не нравилось», – сказал Мареска.

Португалец забил в дебютном матче в составе Милана.

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Энцо Мареска Жоау Феликс Милан Челси трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Football London
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Mark4854590
Краще грати в оренді, ніж сидіти на лаві запасних. Та і якісь кошти можна зекономити, принаймні на зарплаті гравця
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Теннис
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