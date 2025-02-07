Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн
Феликс перебрался в Милан
В конце января вингер Челси Жоау Феликс перешел на правах аренды в Милан, хотя еще в августе лондонский клуб приобрел игрока у Атлетико за 52 миллиона евро.
Наставник Синих Энцо Мареска объяснил ситуацию.
«Ничего страшного не случилось. Игроки хотят регулярно выходить на поле, но в старте есть место только для 11-ти футболистов. Мы решили, что ему лучше уйти. Феликс никогда не жаловался, он был профессионалом».
«Но нам нужен баланс, а в команде очень много атакующих игроков. Случалось, что мы пропускали голы в контратаках, когда не отрабатывали в обороне. Мне это не нравилось», – сказал Мареска.
Португалец забил в дебютном матче в составе Милана.
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