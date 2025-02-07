Мареска объяснил, почему Челси отпустил вингера, которого купили за 52 млн

В конце января вингер Челси Жоау Феликс перешел на правах аренды в Милан, хотя еще в августе лондонский клуб приобрел игрока у Атлетико за 52 миллиона евро.

Наставник Синих Энцо Мареска объяснил ситуацию.

«Ничего страшного не случилось. Игроки хотят регулярно выходить на поле, но в старте есть место только для 11-ти футболистов. Мы решили, что ему лучше уйти. Феликс никогда не жаловался, он был профессионалом».

«Но нам нужен баланс, а в команде очень много атакующих игроков. Случалось, что мы пропускали голы в контратаках, когда не отрабатывали в обороне. Мне это не нравилось», – сказал Мареска.

Португалец забил в дебютном матче в составе Милана.