ФОТО. Бывшая жена футболиста сборной Украины поделилась фото нового дома
Не была настолько счастливой довольно давно...
Бывшая жена футболиста сборной Украины и «Трабзонспора» Александра Зубкова, Анна, поделилась снимками интерьера своего нового дома.
Анна Зубкова живёт свою счастливую жизнь и после того, как подала заявление на развод из-за измен теперь уже бывшего мужа.
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«Мой малыш скоро будет готов», – так счастливица описывает свой будущий дом, который уже находится на финальной стадии приготовлений.
«А это я – мега довольная в своём домике. Не помню, когда в последний раз чувствовала столько счастья как сегодня», – поделилась эмоциями Анна.
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