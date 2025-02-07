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  4. ФОТО. Бывшая жена футболиста сборной Украины поделилась фото нового дома
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07 февраля 2025, 18:31 |
721
2

ФОТО. Бывшая жена футболиста сборной Украины поделилась фото нового дома

Не была настолько счастливой довольно давно...

07 февраля 2025, 18:31 |
721
2
ФОТО. Бывшая жена футболиста сборной Украины поделилась фото нового дома
Instagram. Анна Зубкова

Бывшая жена футболиста сборной Украины и «Трабзонспора» Александра Зубкова, Анна, поделилась снимками интерьера своего нового дома.

Анна Зубкова живёт свою счастливую жизнь и после того, как подала заявление на развод из-за измен теперь уже бывшего мужа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Мой малыш скоро будет готов», – так счастливица описывает свой будущий дом, который уже находится на финальной стадии приготовлений.

«А это я – мега довольная в своём домике. Не помню, когда в последний раз чувствовала столько счастья как сегодня», – поделилась эмоциями Анна.

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фото lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Gargantua81
похоже Зубков поспешил развод оформить до подписания контракта с Трабзоном. 
проворонила попастая свое счастье
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