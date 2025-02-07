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  4. Довбик двумя словами откровенно отреагировал на слухи о травме
Италия
07 февраля 2025, 16:57 |
680
2

Довбик двумя словами откровенно отреагировал на слухи о травме

Артем назвал информацию журналистов бредом

07 февраля 2025, 16:57 |
680
2
Довбик двумя словами откровенно отреагировал на слухи о травме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал слухи о травме колена, из-за которой он якобы не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 24-го тура Серии А против «Венеции»:

«Бред какой-то».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Венеция» – «Рома» состоится 9 февраля в 13:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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Dysear
Двома словами завершив всі чутки навколо себе. Чекаємо Довбика у наступному матчі проти Венеції в стартовому складі)
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0
Первый Среди Равных
Правильно. Його посадили на лавку не через травму, а тому що він безполєзне бревно. 
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-1
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