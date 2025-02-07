Италия07 февраля 2025, 16:57 |
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Довбик двумя словами откровенно отреагировал на слухи о травме
Артем назвал информацию журналистов бредом
07 февраля 2025, 16:57 |
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Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал слухи о травме колена, из-за которой он якобы не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 24-го тура Серии А против «Венеции»:
«Бред какой-то».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Матч «Венеция» – «Рома» состоится 9 февраля в 13:30 по киевскому времени.
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Комментарии 2
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Двома словами завершив всі чутки навколо себе. Чекаємо Довбика у наступному матчі проти Венеції в стартовому складі)
Правильно. Його посадили на лавку не через травму, а тому що він безполєзне бревно.
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