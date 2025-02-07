Довбик двумя словами откровенно отреагировал на слухи о травме

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик прокомментировал слухи о травме колена, из-за которой он якобы не выйдет в стартовом составе своей команды на матч 24-го тура Серии А против «Венеции»:

«Бред какой-то».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Венеция» – «Рома» состоится 9 февраля в 13:30 по киевскому времени.