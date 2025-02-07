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  4. Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Лига чемпионов
07 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:14
552
4

Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках

Очень долгий путь до основного этапа Лиги чемпионов

07 февраля 2025, 17:12 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:14
552
4
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
ФК Шахтер

В УАФ рассказали, сколько украинских клубов будут стартовать в еврокубках нового сезона и с каких стадий квалификации им придется начинать в надежде выйти в групповой этап своего турнира.

Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.

Победитель Vbet Лиги получит путевку во вторую квалификацию Лиги чемпионов. До группы ЛЧ – три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы. Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу – только в том случае, если в ЛЕ преодолеет трех оппонентов.

В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Vbet Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.

В групповых раундах всех трех еврокубков снова будут выступать по 36 клубов.

Квота Украины на евросезон-2025/2026

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 22/23 и 29/30 июля.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины (вторая команда УПЛ) стартует в первом квалификационном раунде.

Жеребьевка – 17 июня, матчи – 10-го и 17 июля.

Лига конференций

Вторая (третья) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.

Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.

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Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Умник
Наконец то нет халявы. Нет этих легких денег. 
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+1
Lulinnha
Только для чемпиона гарантия еврокубковой осени. 
Остальным нужно напрячь задницу и проходить соперников. А это лучший способ для реализации себя как спортсмена. 
Всё абсолютно честно и справедливо. 
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0
LEOLEO
Ну хоч очків більше наберуть ДК та ШД , за рахунок предварилок. Ще 2 представника не мають значення.
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0
Отаман
Дуже погано. Це все за фк ганьба суркіса та медведчука, які не могли виграти 21 гру в основному раунді (груповому турнірі) єврокубків, та ганьбили Україну
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-2
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