Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Очень долгий путь до основного этапа Лиги чемпионов
В УАФ рассказали, сколько украинских клубов будут стартовать в еврокубках нового сезона и с каких стадий квалификации им придется начинать в надежде выйти в групповой этап своего турнира.
Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.
Победитель Vbet Лиги получит путевку во вторую квалификацию Лиги чемпионов. До группы ЛЧ – три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы. Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу – только в том случае, если в ЛЕ преодолеет трех оппонентов.
В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Vbet Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.
В групповых раундах всех трех еврокубков снова будут выступать по 36 клубов.
Квота Украины на евросезон-2025/2026
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 22/23 и 29/30 июля.
Лига Европы
Обладатель Кубка Украины (вторая команда УПЛ) стартует в первом квалификационном раунде.
Жеребьевка – 17 июня, матчи – 10-го и 17 июля.
Лига конференций
Вторая (третья) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.
Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.
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