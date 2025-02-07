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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Каждый игрок получит игровое время»
Украина. Первая лига
07 февраля 2025, 17:01 |
96
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Каждый игрок получит игровое время»

Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал о планах на второй этап тренировочных сборов

07 февраля 2025, 17:01 |
96
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Каждый игрок получит игровое время»
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

«Металлист 1925» начал второй этап подготовки ко второй части сезона. Команда будет тренироваться в Винниках. Патрик ван Леувен подвел итог первой части сборов и рассказал о ключевых этапах подготовки.

– Три месяца подготовки ко второй части сезона – это довольно долгий период. Как вы планировали эту подготовку, на какие этапы ее разделяли, чтобы в итоге команда как можно лучше подошла к официальным матчам в апреле?

– Первый месяц мы работали в Киеве, а второй – во Львове. Сосредотачивались на совершенствовании игры и развитии различных тактических аспектов. Футболисты постепенно вовлеклись в процесс, совершенствуя физическую, тактическую и техническую подготовку. В частности, здесь, во Львовской области, мы планируем проводить больше матчей.

– Также довольно необычно – команда проведет 17 контрольных матчей, готовясь к 8 официальным. Что команда должна демонстрировать в матчах в январе, феврале, марте? На что именно вы делаете упор?

– Да, запланировано много матчей во время подготовки. В этих поединках мы придерживаемся собственной игровой структуры. В то же время, не все футболисты будут участвовать в каждом поединке. До завершения сбора каждый игрок получит игровое время, ориентировочно 8-9 полных матчей. Распределяем нагрузку равномерно, чтобы все получили возможность проявить себя.

– Позади первый этап подготовки, который проходил в Счастливом. Что именно вы планировали там выполнить и все ли удалось?

– Первый этап сборов прошел успешно. Мы проделали все, что запланировали, работали как в тренажерном зале, так и на поле. Учитывая, что это зима, мы могли готовиться в манеже. В январе больше внимания уделяли физической подготовке, однако я стараюсь совмещать ее с игрой в футбол. Следующая составляющая, на которой мы сосредоточились – это игровые аспекты.

– Контрольные матчи, которые проходили на первом этапе подготовки. Какие цели ставились перед командой, что они дали футболистам и вашему тренерскому штабу?

– Контрольные матчи первого этапа позволили оценить командное взаимодействие и готовность футболистов. Мы опробовали разные составы, не было стабильного основного состава – каждый матч был экспериментальным, с миксом игроков. В первом тайме играли одни футболисты, во втором – другие.

– Команда прибыла на второй этап подготовки в Винники. Какие изменения произойдут в тренировочном процессе, какие цели вы ставите здесь?

– На втором этапе подготовки в Винниках произошли определенные изменения в тренировочном процессе. Поскольку мы приближаемся к официальным матчам, нагрузка постепенно увеличивается. Ежедневно проводим две тренировки: утренняя, а после обеда еще одна. Сейчас у нас есть все необходимые условия для качественной подготовки – тренировки, обновления и питания организованные в одном месте.

– Сейчас из новичков с командой тренируется Педро Артур. Что можете сказать об этом игроке?

– Мы увидели игру Педро на видео, решили, что он интересный игрок, и решили дать ему шанс, поэтому взяли игрока в аренду до лета. На тренировках, контрольных и официальных матчах он будет получать шансы проявить свои сильные качества.

– Также у вас есть пополнение в тренерском штабе. Расскажите немного об Ори, какова его зона ответственности в команде?

– По Ори – он был тренером в академии «Маккаби» (Тель-Авив), когда я только начинал там работать. Он зарекомендовал себя как организованный специалист, придерживающийся нашей философии. Когда я стал там главным тренером, Ори был среди моих помощников, параллельно работая с командами U-19 и U-17. Он хорошо знает мою тренерскую философию, поэтому я пригласил его в штаб. Это облегчит адаптацию футболистов к нашему видению игры. И еще один человек в тренерском штабе позволит каждому тренеру более качественно выполнять свою работу. Важно иметь в команде еще одного человека, четко понимающего, чего я хочу от игроков.

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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