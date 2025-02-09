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  4. «Вернется сильнее». Экс-игрок сборной Украины – о допинге Мудрика
Англия
09 февраля 2025, 16:31 |
1216
3

«Вернется сильнее». Экс-игрок сборной Украины – о допинге Мудрика

Роман Безус надеется, что Михаила признают невиновным

09 февраля 2025, 16:31 |
1216
3
«Вернется сильнее». Экс-игрок сборной Украины – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и действующий игрок кипрской «Омонии» Роман Безус отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С Мудриком я мало знаком, почти не знаю его. Пожалуй, мы ни разу не пересекались, поэтому ничего о нем сказать не могу.

По игре есть перспективы, но сейчас проблемы возникли с допингом. Я не знаю это, не могу комментировать. Ничего не слышал, ничего не знаю. Надеемся, что там ничего не было, нет его вины, и он вернется сильнее как можно быстрее. Хочется, чтобы парень еще поиграл на высоком уровне.

Моментами в этом году он был одним из лидеров сборной Украины».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Роман Безус
Дмитрий Вус Источник: ВЗбирна
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ДонЛуган
Ничего не знаю , ничего не слышал , ни с кем не пересекался ! Ебать содержательное интервью 
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+1
Lulinnha
Понабивает татух на заднице и вернётся сильнее... 
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-1
didora
Повернеться сильнішим. В якому плані сильнішим? Ще більш накачаним чи мудрішим чи ще в чомусь сильнішим.
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-1
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