«Вернется сильнее». Экс-игрок сборной Украины – о допинге Мудрика

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и действующий игрок кипрской «Омонии» Роман Безус отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С Мудриком я мало знаком, почти не знаю его. Пожалуй, мы ни разу не пересекались, поэтому ничего о нем сказать не могу.

По игре есть перспективы, но сейчас проблемы возникли с допингом. Я не знаю это, не могу комментировать. Ничего не слышал, ничего не знаю. Надеемся, что там ничего не было, нет его вины, и он вернется сильнее как можно быстрее. Хочется, чтобы парень еще поиграл на высоком уровне.

Моментами в этом году он был одним из лидеров сборной Украины».