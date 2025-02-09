«Вернется сильнее». Экс-игрок сборной Украины – о допинге Мудрика
Роман Безус надеется, что Михаила признают невиновным
Бывший полузащитник национальной сборной Украины и действующий игрок кипрской «Омонии» Роман Безус отреагировал на допинг-скандал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«С Мудриком я мало знаком, почти не знаю его. Пожалуй, мы ни разу не пересекались, поэтому ничего о нем сказать не могу.
По игре есть перспективы, но сейчас проблемы возникли с допингом. Я не знаю это, не могу комментировать. Ничего не слышал, ничего не знаю. Надеемся, что там ничего не было, нет его вины, и он вернется сильнее как можно быстрее. Хочется, чтобы парень еще поиграл на высоком уровне.
Моментами в этом году он был одним из лидеров сборной Украины».
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