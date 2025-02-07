Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик не выйдет в стартовом составе своей команды на следующий матч Серии А против «Венеции», сообщает издание Corriere Giallorosso.

По информации источника, причина такого решения Клаудио Раньери заключается в том, что 27-летний футболист испытывает дискомфорт в колене. Таким образом, на острие атаки «волков» уже третий раз подряд в стартовом составе сыграет узбек Эльдор Шомуродов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Венеция» - «Рома» состоится 9 февраля в 13:30 по киевскому времени.