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  4. Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Италия
07 февраля 2025, 16:05 |
3322
6

Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы

Артем испытывает дискомфорт в колене

07 февраля 2025, 16:05 |
3322
6
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик не выйдет в стартовом составе своей команды на следующий матч Серии А против «Венеции», сообщает издание Corriere Giallorosso.

По информации источника, причина такого решения Клаудио Раньери заключается в том, что 27-летний футболист испытывает дискомфорт в колене. Таким образом, на острие атаки «волков» уже третий раз подряд в стартовом составе сыграет узбек Эльдор Шомуродов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Матч «Венеция» - «Рома» состоится 9 февраля в 13:30 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 6
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Dnonama1
Проблема називається невміння грати. Бревно одним словом 
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+1
Prokop_Andriy
Напевно через це зараз Раньєрі по менше дає йому грати. Трохи відпочине і повернеться сильнішим
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+1
ivankondrat96
Коліно часто турбує Довбика останнім часом. Хотілося, що б це не переросло в хронічну проблему
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+1
Andromed
Сподіваюсь що це нічого серйозного і він скоро повернеться в стартовий склад
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+1
Перець
та пох заробітна плата вчасно приходить на картку
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0
PullBen
Такими темпами можна втратити форму та втратити місце у стартовому складі, надіюся проблеми Довбика з коліном вирішуться у короткий термін
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0
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