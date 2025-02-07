Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях опубликовал видео-анонс первого зимнего подписания.

«Ждали?! Он уже приехал!», – подписала видео пресс-служба «горняков».

Лицо футболиста на видео прикрыли логотипом клуба, но, судя по слухам в СМИ, первым новичком донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно 2025 года станет либо боливийский центральный защитник Диего Арройо, либо бразильский нападающий Кауа Элиас.

ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание