Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 15:43 |
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ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание
Горняки совсем скоро должны объявить о трансфере
07 февраля 2025, 15:43 |
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Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях опубликовал видео-анонс первого зимнего подписания.
«Ждали?! Он уже приехал!», – подписала видео пресс-служба «горняков».
Лицо футболиста на видео прикрыли логотипом клуба, но, судя по слухам в СМИ, первым новичком донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно 2025 года станет либо боливийский центральный защитник Диего Арройо, либо бразильский нападающий Кауа Элиас.
ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание
@fcshakhtar Чекали?! 👀 Він уже приїхав! #Shakhtar #football #футбол ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar
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