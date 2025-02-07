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  4. ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 15:43 |
299
0

ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание

Горняки совсем скоро должны объявить о трансфере

07 февраля 2025, 15:43 |
299
0
ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в своих социальных сетях опубликовал видео-анонс первого зимнего подписания.

«Ждали?! Он уже приехал!», – подписала видео пресс-служба «горняков».

Лицо футболиста на видео прикрыли логотипом клуба, но, судя по слухам в СМИ, первым новичком донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно 2025 года станет либо боливийский центральный защитник Диего Арройо, либо бразильский нападающий Кауа Элиас.

ВИДЕО. «Он уже приехал». Шахтер намекнул на первое зимнее подписание

@fcshakhtar Чекали?! 👀 Він уже приїхав! #Shakhtar #football #футбол ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar
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Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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