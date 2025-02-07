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  4. Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера
Украина. Вторая лига
07 февраля 2025, 13:27 |
495
0

Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера

Консультант стал главным тренером

07 февраля 2025, 13:27 |
495
0
Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера
ФК Карпаты. Роман Гнатив

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером второлиговой Скалы 1911 стал 51-летний Роман Гнатив, который ранее возглавлял Карпаты-2.

По имеющейся информации, Гнатив еще в конце прошлого года, когда Скалу 1911 покинул рулевой Степан Матвеев, консультировал стрыйскую команду, которая под его руководством стала победителем открытого турнира, организованного ПФЛ. Доказав свою профспособность Гнатив стал в начале февраля главным тренером на постоянной основе, подписав 1,5-летний контракт. Помогать ему будут Николай Василишин, который в позапрошлом году уже возглавлял Скалу 1911, и Андрей Крашевский, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Из игроков команду покинул только Максим Аверьянов, а первым «зимним» новичком стал Вадим Гудзинский, который ранее защищал цвета Карпат-2.
В Скале 1911 также внимательно следят за Ильей Козубенко, который принадлежит Вересу и выступал прошлой осенью за стриян на правах аренды. Стопер сейчас находится на сборе с ровенчанами в Турции, но если не закрепится в основной обойме, то Скала 1911 будет готова рассмотреть вопрос о его возвращении.

Скала 1911 занимает пятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 17 очков.

Ранее мы сообщали, что отец форварда сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ.

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Скала 1911 Стрый Роман Гнатив назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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