Клуб Второй лиги утвердил нового главного тренера

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером второлиговой Скалы 1911 стал 51-летний Роман Гнатив, который ранее возглавлял Карпаты-2.

По имеющейся информации, Гнатив еще в конце прошлого года, когда Скалу 1911 покинул рулевой Степан Матвеев, консультировал стрыйскую команду, которая под его руководством стала победителем открытого турнира, организованного ПФЛ. Доказав свою профспособность Гнатив стал в начале февраля главным тренером на постоянной основе, подписав 1,5-летний контракт. Помогать ему будут Николай Василишин, который в позапрошлом году уже возглавлял Скалу 1911, и Андрей Крашевский, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Из игроков команду покинул только Максим Аверьянов, а первым «зимним» новичком стал Вадим Гудзинский, который ранее защищал цвета Карпат-2.

В Скале 1911 также внимательно следят за Ильей Козубенко, который принадлежит Вересу и выступал прошлой осенью за стриян на правах аренды. Стопер сейчас находится на сборе с ровенчанами в Турции, но если не закрепится в основной обойме, то Скала 1911 будет готова рассмотреть вопрос о его возвращении.

Скала 1911 занимает пятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 17 очков.

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