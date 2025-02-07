Звезда сборной Украины может перейти в УПЛ. Назвал клуб, за которым следит

Украинский полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский высказался о возможном переходе в житомирское «Полесье»:

«Конечно, я слежу за «Полесьем». Житомир – это мой родной город, где я занимался в школе. Посмотрим в будущем. Если бы вы задали этот вопрос немножко раньше, до травмы, то, возможно, ответ был бы более открытым.

Но сейчас я думаю только о том, как вернуться на поле и снова играть в футбол, чтобы все было хорошо. Тем более, что сейчас такое время, что мы не знаем, что будет завтра, поэтому увидим. Все возможно».

Ранее Руслан Малиновский рассказал о главной задаче сборной Украины на 2025 год.