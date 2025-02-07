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  4. Звезда сборной Украины может перейти в УПЛ. Назвал клуб, за которым следит
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 14:44 |
2339
1

Звезда сборной Украины может перейти в УПЛ. Назвал клуб, за которым следит

Руслан Малиновский не исключает вариант с переходом в «Полесье»

07 февраля 2025, 14:44 |
2339
1
Звезда сборной Украины может перейти в УПЛ. Назвал клуб, за которым следит
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский высказался о возможном переходе в житомирское «Полесье»:

«Конечно, я слежу за «Полесьем». Житомир – это мой родной город, где я занимался в школе. Посмотрим в будущем. Если бы вы задали этот вопрос немножко раньше, до травмы, то, возможно, ответ был бы более открытым.

Но сейчас я думаю только о том, как вернуться на поле и снова играть в футбол, чтобы все было хорошо. Тем более, что сейчас такое время, что мы не знаем, что будет завтра, поэтому увидим. Все возможно».

Ранее Руслан Малиновский рассказал о главной задаче сборной Украины на 2025 год.

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Руслан Малиновский Дженоа Полесье Житомир трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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Lulinnha
Миллион в ЗП ему дадут в Полесье. Но возвращаться возможно будет после контракта с Дженоа. 
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Перець
тролінг шикарний
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