Неймар дал совет легендарному Марсело после завершения карьеры

Звездный вингер «Сантоса» Неймар отреагировал на завершение карьеры легендарного бразильского защитника Марсело:

«Поздравляю с отличной карьерой, друг! Для меня было честью быть частью пути одного из лучших левых защитников в истории футбола! Хорошо, что ты бразилец... Наслаждайся всем, чего достиг, брат. Ты этого заслуживаешь».

За свою профессиональную карьеру Марсело провел 663 матча на клубном уровне, отметившись 52 забитыми мячами и 106 голевыми передачами. Также на его счету 58 поединков в футболке национальной сборной Бразилии, в которых фулбек забил 6 голов и отдал 11 ассистов.