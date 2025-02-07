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  4. Неймар дал совет легендарному Марсело после завершения карьеры
Бразилия
07 февраля 2025, 13:35 |
220
0

Неймар дал совет легендарному Марсело после завершения карьеры

Бывший защитник «Реала» ушел на пенсию в возрасте 36 лет

07 февраля 2025, 13:35 |
220
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Неймар дал совет легендарному Марсело после завершения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Марсело

Звездный вингер «Сантоса» Неймар отреагировал на завершение карьеры легендарного бразильского защитника Марсело:

«Поздравляю с отличной карьерой, друг! Для меня было честью быть частью пути одного из лучших левых защитников в истории футбола! Хорошо, что ты бразилец... Наслаждайся всем, чего достиг, брат. Ты этого заслуживаешь».

За свою профессиональную карьеру Марсело провел 663 матча на клубном уровне, отметившись 52 забитыми мячами и 106 голевыми передачами. Также на его счету 58 поединков в футболке национальной сборной Бразилии, в которых фулбек забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

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Неймар Марсело Сантос чемпионат Бразилии по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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