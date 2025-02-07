Неймар дал совет легендарному Марсело после завершения карьеры
Бывший защитник «Реала» ушел на пенсию в возрасте 36 лет
Звездный вингер «Сантоса» Неймар отреагировал на завершение карьеры легендарного бразильского защитника Марсело:
«Поздравляю с отличной карьерой, друг! Для меня было честью быть частью пути одного из лучших левых защитников в истории футбола! Хорошо, что ты бразилец... Наслаждайся всем, чего достиг, брат. Ты этого заслуживаешь».
За свою профессиональную карьеру Марсело провел 663 матча на клубном уровне, отметившись 52 забитыми мячами и 106 голевыми передачами. Также на его счету 58 поединков в футболке национальной сборной Бразилии, в которых фулбек забил 6 голов и отдал 11 ассистов.
Parabéns pela carreira meu amigo @MarceloM12— Neymar Jr (@neymarjr) February 6, 2025
Foi uma honra participar da trajetória de um dos melhores laterais esquerdos da história!
Ainda bem que é brasileiro …
Desfruta de tudo que conquistou irmão, você merece ❤️🙏 pic.twitter.com/ePSQZCuswh
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