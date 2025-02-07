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  4. Реал может обновить трансферный рекорд ради звезды АПЛ. Речь не о Холанде
Испания
07 февраля 2025, 19:08 |
1489
0

Реал может обновить трансферный рекорд ради звезды АПЛ. Речь не о Холанде

Королевский клуб нацелился на Вильяма Салиба

07 февраля 2025, 19:08 |
1489
0
Реал может обновить трансферный рекорд ради звезды АПЛ. Речь не о Холанде
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, королевский клуб сделал 23-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления центра защиты.

Отмечается, что «канониры» будут готовы попрощаться со своим игроком лишь за сумму, которая станет рекордной в истории для трансферов защитников. Сейчас рекорд принадлежит переходу Йошко Гвардиолы, за которого «Манчестер Сити» заплатил «РБ Лейпцигу» 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Вильям Салиба Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
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