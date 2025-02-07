В одесской гостинице чудом уцелел от ракетного удара легионер Черноморца

За неполных три года полномасштабного вторжения рф в Украину одним из наиболее пострадавших от ракетных и дроновых ударов областных центров является Одесса.

В конце прошлой недели в приморском городе был зафиксирован очередной террористический акт со стороны страны-агрессора, который шокировал не только его жителей, но и многих людей в стране. Как известно, враг ударил ракетами по одному из самых выдающихся мест Одессы и Европы – старинному отелю Бристоль.

По информации Sport.ua, в этот момент в нем находился нигерийский вратарь одесского Черноморца Чижиоке Кингсли Аниагбосо, который оформлял соответствующие документы для воссоединения с командой. К счастью, от сверхмощных ударов многотонных смертоносных орудий, которые нанесли серьезные разрушения не только этому памятнику архитектуры, 20-летний легионер чудом не пострадал.

Отель Бристоль после ракетного удара

Аниагбосо выложил в Instagram видео, в котором успокоил всех неравнодушных к его судьбе:

Хочу сказать вам, ребята, что я в порядке, – сказал он, – Я был в Бристоле, когда он был поврежден. В него прилетела ракета, однако со мной все в порядке. Хочу поблагодарить всех, кто интересовался мной, прислал сообщение или звонил мне. Надеюсь, что очень скоро я присоединюсь к команде в ее тренировочном лагере.

Пребывание нигерийца в Бристоле не является случайным. Именно в этом отеле живет большинство из легионеров, выступающих в составе Черноморца. Это связано с тем, что владельцами Бристоля и одесского клуба являются одни и те же лица – Борис Кауфман и Александр Грановский.

Бристоль является одним из старейших отелей Одессы. Он относится к памятникам архитектуры конца 19-го века и неоднократно принимал известных гостей. В древности в этом отеле жили легендарные писатели Теодор Драйзер, Анри Барбюс, Исаак Бабель, Иван Бунин, певец Леонид Утесов, а в наш век певцы Томас Андерс, Святослав Вакарчук и многие другие выдающиеся личности из сферы литературы, искусства, политики.

В разные годы в Бристоле, которая многие десятилетия называлась Красная, останавливались известные европейские клубы – такие, как Вердер (Бремен), Реал (Мадрид), ПСВ (Эйндховен), оба наши гранды – киевское Динамо, Шахтер, а также сборная Украины.

Ранее мы сообщали, что Черноморец определился со спарринг-партнером в последнем матче на сборах.