Определен последний полуфиналист Кубка Нидерландов
АЗ Алкмаар переиграл Квик Бойз и присоединился к ПСВ, Хераклесу и Гоу Эхед Иглз
Вечером 6 февраля состоялся заключительный поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.
АЗ Алкмаар переиграл Квик Бойз (3:1), команду третьего дивизиона, и вышел в полуфинал.
Ранее был Хераклес обыграл Утрехт (2:0), ПСВ взял верх над Фейенордом (2:0), Гоу Эхед Иглз нанес поражение Нордвейку (3:1).
Таким образом, в полуфинал вышли ПСВ, АЗ Алкмар, Хераклес и Гоу Эхед Иглз. Пары будут определены жеребьевкой.
Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 6 февраля
АЗ Алкмаар – Квик Бойз [D3] – 3:1
Голы: Аддаи, 33, Перротт, 57, Смит, 90+6 – Броуэр, 39
🔥 𝑻𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒊-𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔!— AZ (@AZAlkmaar) February 6, 2025
33. Addai (1-0)
39. Brouwer (1-1)
58. Parrott (2-1)
90 + 6. Smit (3-1) #AZAlkmaar #azqui #KNVBBeker #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/vXgnD75uGt
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