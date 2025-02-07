Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен последний полуфиналист Кубка Нидерландов
Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
06.02.2025 21:00 – FT 3 : 1
Квик Бойс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
07 февраля 2025, 11:10 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:22
115
0

Определен последний полуфиналист Кубка Нидерландов

АЗ Алкмаар переиграл Квик Бойз и присоединился к ПСВ, Хераклесу и Гоу Эхед Иглз

07 февраля 2025, 11:10 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:22
115
0
Определен последний полуфиналист Кубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 февраля состоялся заключительный поединок 1/4 финала Кубка Нидерландов.

АЗ Алкмаар переиграл Квик Бойз (3:1), команду третьего дивизиона, и вышел в полуфинал.

Ранее был Хераклес обыграл Утрехт (2:0), ПСВ взял верх над Фейенордом (2:0), Гоу Эхед Иглз нанес поражение Нордвейку (3:1).

Таким образом, в полуфинал вышли ПСВ, АЗ Алкмар, Хераклес и Гоу Эхед Иглз. Пары будут определены жеребьевкой.

Кубок Нидерландов. 1/4 финала, 6 февраля

АЗ Алкмаар – Квик Бойз [D3] – 3:1

Голы: Аддаи, 33, Перротт, 57, Смит, 90+6 – Броуэр, 39

По теме:
Битва грандов. ПСВ выбил Фейенорд из Кубка Нидерландов
ПСВ – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Амориму. Защитник МЮ неожиданно сменил клуб
Кубок Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар ПСВ Хераклес Гоу Эхед Иглс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится
Футбол | 07 февраля 2025, 10:31 6
Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится
Трансфер уругвайского центрбека Родригеса в Шахтер не состоится

Похоже, украинский клуб решил остановиться на более бюджетном варианте

Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара
Футбол | 07 февраля 2025, 12:42 0
Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара
Легендарный директор европейского гранда хочет подписать Неймара

Деку хочет видеть бразильца в «Барселоне»

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06.02.2025, 17:50
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07.02.2025, 08:51
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Футбол | 07.02.2025, 07:48
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Определена лучшая команда в истории футбола. Реал – 3-й, а кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
05.02.2025, 22:42 4
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
06.02.2025, 11:28 2
Бокс
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем