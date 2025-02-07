«Фамилия играет какую-то роль». Экс-вратарь Динамо – о сыне Суркиса

Бывший вратарь киевского «Динамо» Ярослав Троицкий высказался о действующем голкипере юношеской команды «бело-синих» Вячеславе Суркисе, который является сыном одного из владельцев столичного клуба Григория Суркиса.

– На то время, когда мы были в «Динамо», я бы не сказал, что Слава был на каком-то очень высоком уровне, но со временем он спрогрессировал. Я не видел его пять лет, но думаю, что сейчас он соответствует тому уровню, на котором находится.

– То есть в «Динамо» он играет не из-за фамилии?

– Конечно, это играет какую-то роль. Но он работает над собой и думаю, что сейчас находится на высоком уровне.

Ранее Ярослав Троицкий объяснил, почему голкиперы из Украины набирают популярность в испанских командах.