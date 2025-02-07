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  4. «Фамилия играет какую-то роль». Экс-вратарь Динамо – о сыне Суркиса
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 15:22 |
605
0

«Фамилия играет какую-то роль». Экс-вратарь Динамо – о сыне Суркиса

Ярослав Троицкий оценил уровень Вячеслава Суркиса

07 февраля 2025, 15:22 |
605
0
«Фамилия играет какую-то роль». Экс-вратарь Динамо – о сыне Суркиса
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Бывший вратарь киевского «Динамо» Ярослав Троицкий высказался о действующем голкипере юношеской команды «бело-синих» Вячеславе Суркисе, который является сыном одного из владельцев столичного клуба Григория Суркиса.

– На то время, когда мы были в «Динамо», я бы не сказал, что Слава был на каком-то очень высоком уровне, но со временем он спрогрессировал. Я не видел его пять лет, но думаю, что сейчас он соответствует тому уровню, на котором находится.

– То есть в «Динамо» он играет не из-за фамилии?

– Конечно, это играет какую-то роль. Но он работает над собой и думаю, что сейчас находится на высоком уровне.

Ранее Ярослав Троицкий объяснил, почему голкиперы из Украины набирают популярность в испанских командах.

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Ярослав Троицкий Вячеслав Суркис Динамо Киев Динамо Киев U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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