«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Вратари из Украины отличаются своей антропометрией
Украинский вратарь польского ГКС «Катовице» Ярослав Троицкий объяснил, почему голкиперы из Украины набирают популярность в испанских командах.
– В Испании сейчас много молодых украинских голкиперов – не только опытный Лунин и Илья Волошин в «Реале», но и Владислав Крапивцов в «Жироне», Глеб Удовиченко в «Атлетико». Благодаря чему произошел такой бум?
– Испанские вратари, в основном, не выделяются антропометрией. Когда к ним приезжают украинцы с высоким ростом, это их поражает. В общем, сейчас украинских голкиперов много не только в Испании, но и по всей Европе. Это свидетельствует о качестве нашей вратарской школы.
Ранее Ярослав Троицкий рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер».
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