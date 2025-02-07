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  4. «Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Испания
07 февраля 2025, 12:28 |
301
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«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании

Вратари из Украины отличаются своей антропометрией

07 февраля 2025, 12:28 |
301
0
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь польского ГКС «Катовице» Ярослав Троицкий объяснил, почему голкиперы из Украины набирают популярность в испанских командах.

– В Испании сейчас много молодых украинских голкиперов – не только опытный Лунин и Илья Волошин в «Реале», но и Владислав Крапивцов в «Жироне», Глеб Удовиченко в «Атлетико». Благодаря чему произошел такой бум?

– Испанские вратари, в основном, не выделяются антропометрией. Когда к ним приезжают украинцы с высоким ростом, это их поражает. В общем, сейчас украинских голкиперов много не только в Испании, но и по всей Европе. Это свидетельствует о качестве нашей вратарской школы.

Ранее Ярослав Троицкий рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер».

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Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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