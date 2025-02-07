«Буллят за сделанную попу». Жена игрока Шахтера – о путешествиях за границу
Анастасия Конопля понимает, насколько она счастлива
Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, поделилась впечатлениями от путешествий за границу:
«Во время путешествий я понимаю, насколько я счастливый человек. Насколько я любимый, прекрасный и уникальный. Путешествия дают колоссальную любовь к жизни и к себе. Мотивируют. Дают новые цели и горизонты.
Деньги – инструмент. Каждый использует его в меру своих эмоциональных и физических возможностей.
Один известный за границей новостной ресурс опубликовал статью обо мне. Знаете, что приятно? В комментариях меня буллят за сделанную попу!!!! Вот это я понимаю!!!»
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