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  4. «Буллят за сделанную попу». Жена игрока Шахтера – о путешествиях за границу
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:10
1951
18

«Буллят за сделанную попу». Жена игрока Шахтера – о путешествиях за границу

Анастасия Конопля понимает, насколько она счастлива

07 февраля 2025, 13:04 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:10
1951
18
«Буллят за сделанную попу». Жена игрока Шахтера – о путешествиях за границу
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, поделилась впечатлениями от путешествий за границу:

«Во время путешествий я понимаю, насколько я счастливый человек. Насколько я любимый, прекрасный и уникальный. Путешествия дают колоссальную любовь к жизни и к себе. Мотивируют. Дают новые цели и горизонты.

Деньги – инструмент. Каждый использует его в меру своих эмоциональных и физических возможностей.

Один известный за границей новостной ресурс опубликовал статью обо мне. Знаете, что приятно? В комментариях меня буллят за сделанную попу!!!! Вот это я понимаю!!!»

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 19
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Saar
Вже скільки різних дружин різних футболістів тут було опубліковано і всі - тупі амфібії! Де є цей інкубатор, який їм вирощує мізки на ГМО !??????
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+9
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Gargantua81
танцуй Конопля, и плачь Европа...
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+8
Liverpool-FС
Залишилося ще мозок зробити, але з цим вже важче, туди силікон не закачаєш
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+7
Spaceman
Я так розумію, розумово ця шмара в середній школі застрягла..
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр
Якби цей селюк конопля не заробляв в шахтарі великі гроші вона б уваги не звернула на цього чорта ватного
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+3
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Getman158
Коли вже звільнять цю людину котра постить «новини» на сайті???
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+2
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Дані Рохас
жёны футболистов как отдельный вид фетиша
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0
Первый Среди Равных
давай розважимося с*чка
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0
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Xvalenok03
*Закордон* - пишеться разом чи окремо?
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0
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