«Буллят за сделанную попу». Жена игрока Шахтера – о путешествиях за границу

Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, поделилась впечатлениями от путешествий за границу:

«Во время путешествий я понимаю, насколько я счастливый человек. Насколько я любимый, прекрасный и уникальный. Путешествия дают колоссальную любовь к жизни и к себе. Мотивируют. Дают новые цели и горизонты.

Деньги – инструмент. Каждый использует его в меру своих эмоциональных и физических возможностей.

Один известный за границей новостной ресурс опубликовал статью обо мне. Знаете, что приятно? В комментариях меня буллят за сделанную попу!!!! Вот это я понимаю!!!»