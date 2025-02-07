Экс-вратарь Шахтера: «Меня выгнали из Динамо из-за проблем со зрением»
Ярослав Троицкий рассказал, как сменил киевский клуб на донецкий
Украинский вратарь польского ГКС «Катовице» Ярослав Троицкий рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер»:
«В то время мне было 12 лет, и у меня на медицинском осмотре заметили проблему со зрением. Тренеры начали так относиться, были к этому вопросы... Можно сказать, из-за этого меня из «Динамо» «попросили». Хотя играть это мне никак не мешало. Всего я пробыл в академии киевского клуба где-то семь месяцев.
После этого я пошел на открытый просмотр в «Шахтер» и попал в их академию в 2019 году. А проблему со зрением к тому времени ликвидировали».
Ранее Ярослав Троицкий прошел просмотр в испанском «Вильярреале».
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