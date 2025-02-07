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  4. Экс-вратарь Шахтера: «Меня выгнали из Динамо из-за проблем со зрением»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 10:43 |
1260
1

Экс-вратарь Шахтера: «Меня выгнали из Динамо из-за проблем со зрением»

Ярослав Троицкий рассказал, как сменил киевский клуб на донецкий

07 февраля 2025, 10:43 |
1260
1
Экс-вратарь Шахтера: «Меня выгнали из Динамо из-за проблем со зрением»
Ярослав Троицкий

Украинский вратарь польского ГКС «Катовице» Ярослав Троицкий рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер»:

«В то время мне было 12 лет, и у меня на медицинском осмотре заметили проблему со зрением. Тренеры начали так относиться, были к этому вопросы... Можно сказать, из-за этого меня из «Динамо» «попросили». Хотя играть это мне никак не мешало. Всего я пробыл в академии киевского клуба где-то семь месяцев.

После этого я пошел на открытый просмотр в «Шахтер» и попал в их академию в 2019 году. А проблему со зрением к тому времени ликвидировали».

Ранее Ярослав Троицкий прошел просмотр в испанском «Вильярреале».

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Катовице Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Khafre
дивно що вигнали
у великому позорному клубі Динамо Київ, багато сліпих працює
може пацан просто не підтримував принципи партії опзж, депутатом яких є наш власник клубу?
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