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  4. Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 февраля 2025, 05:48 |
63
0

Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

07 февраля 2025, 05:48 |
63
0
Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

7 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В 1/4 финала украинка сыграет против Александры Саснович (WTA 128). Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй очный матч соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Анастасии Потаповой (WTA 32), либо против Эллы Зайдель (Германия, WTA 143).

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Ангелина Калинина Александра Саснович смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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