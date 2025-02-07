Ангелина Калинина – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В 1/4 финала украинка сыграет против Александры Саснович (WTA 128). Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Это будет второй очный матч соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Анастасии Потаповой (WTA 32), либо против Эллы Зайдель (Германия, WTA 143).

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