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WTA
07 февраля 2025, 05:22 |
163
0

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 7 февраля

В пятницу украинские болельщики смогу поболеть за Ангелину Калинину и Юлию Стародубцеву

07 февраля 2025, 05:22 |
163
0
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 7 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 февраля начнутся матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, а также стартуют поединки квалификации к соревнованиям WTA 1000 в Дохе.

В пятницу выступят две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на пятницу, 7 февраля

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/4 финала

Center Court. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Ангелина Калинина [4] – Александра Саснович [LL]

WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1-й раунд квалификации

Grandstand 2. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева Лаура Зигемунд [10]

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расписание Ангелина Калинина Юлия Стародубцева WTA Клуж-Напока WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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