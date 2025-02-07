Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 7 февраля
В пятницу украинские болельщики смогу поболеть за Ангелину Калинину и Юлию Стародубцеву
7 февраля начнутся матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, а также стартуют поединки квалификации к соревнованиям WTA 1000 в Дохе.
В пятницу выступят две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на пятницу, 7 февраля
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/4 финала
Center Court. 1-й запуск (не ранее 14:00)
Ангелина Калинина [4] – Александра Саснович [LL]
WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1-й раунд квалификации
Grandstand 2. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд [10]
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