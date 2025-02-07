Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 7 февраля

7 февраля начнутся матчи 1/4 финала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, а также стартуют поединки квалификации к соревнованиям WTA 1000 в Дохе.

В пятницу выступят две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на пятницу, 7 февраля

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 1/4 финала

Center Court. 1-й запуск (не ранее 14:00)

Ангелина Калинина [4] – Александра Саснович [LL]

WTA 1000 Доха. Хард. Одиночный разряд, 1-й раунд квалификации

Grandstand 2. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд [10]