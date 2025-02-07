Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Арне Слот изменил мою жизнь». Фанаты о победе Ливерпуля над Тоттенхэмом
Кубок английской лиги
07 февраля 2025, 04:30 |
90
0

«Арне Слот изменил мою жизнь». Фанаты о победе Ливерпуля над Тоттенхэмом

Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка английской лиги

07 февраля 2025, 04:30 |
90
0
«Арне Слот изменил мою жизнь». Фанаты о победе Ливерпуля над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на своем стадионе встретился с «Тоттенхэмом». Игра завершилась разгромной победой «красных» со счетом 4:0, и «Ливерпуль» вышел в финал турнира.

Гакпо открыл счет на 34-й минуте, уже на 51-й минуте Салах увеличил преимущество, реализовав пенальти. Собослаи забил третий гол на 75-й минуте, сделав счет 3:0. Вирджил ван Дейк поставил точку на 80-й минуте, забив четвертый гол. В первом поединке «Тоттенхэм» выиграл 1:0. В финале 16 марта на стадионе «Уэмбли» «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом», который одолел «Арсенал» с общим счетом 4:0.

Фанаты «Ливерпуля» довольны победой и уверенной игрой своей команды, а также с нетерпением ждут финала против «Ньюкасла».

Tolu: «Арне Слот изменил мою жизнь!!!».

Elvis: «Мы едем на «Уэмбли». Лучшая команда в мире. Лучшая в лиге. Мы возглавили таблицу Лиги чемпионов. Один финал за первые 7 месяцев Арне? Я так счастлив... Лучший менеджер в мире, и все это благодаря Клоппу... Он сделал все, что мог».

Yann Toskov: «Вот как завоевывают требл! Это будет исторический сезон!».

Forexus: «Невероятная победа «Ливерпуля», они уничтожили «шпоров».

JKD_LFC: «Какой пенальти от Салаха. Вирджил выглядел таким счастливым после своего гола. У «шпор» есть травмы, но победа очень убедительная. Еще один кубковый финал. Слот – маэстро».

Mtb: «Очень хорошо сыграли сегодня, ребята».

Darth: «Лучшая команда в этом сезоне на данный момент».

BOGOT858: «Легкая победа, как только мы показали свой уровень, не было никаких сомнений, отличная команда, очень довольны».

Nick Davies: «Можем ли мы играть со «шпорами» каждую неделю?».

YNWA: «Мы еще ничего не выиграли, но я рад за игроков и сотрудников команды за их коллективный результат, до следующего матча, пожалуйста, восстановитесь и сражайтесь за нас в следующем матче».

По теме:
Вирджил ван Дейк: «Горжусь быть капитаном Ливерпуля»
«Это было слишком просто». Фанаты о победе Барселоны над Валенсией
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Ливерпуль » сильная команда, они в великолепной форме»
Ливерпуль Тоттенхэм Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Доминик Собослаи Коди Гакпо реакция болельщиков стадион Уэмбли Арне Слот
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау
Футбол | 06 февраля 2025, 21:03 5
ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау
ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау

Алиша Леманн подарила немного радости своим поклонникам

Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Бокс | 06.02.2025, 08:25
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Бокс | 06.02.2025, 11:28
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»
Футбол | 07.02.2025, 03:35
Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»
Ханс ФЛИК: «Именно такую Барселону мы все хотим видеть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 6
Бокс
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 84
Футбол
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 23
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
05.02.2025, 04:05 1
Футбол
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем