«Арне Слот изменил мою жизнь». Фанаты о победе Ливерпуля над Тоттенхэмом

6 февраля в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на своем стадионе встретился с «Тоттенхэмом». Игра завершилась разгромной победой «красных» со счетом 4:0, и «Ливерпуль» вышел в финал турнира.

Гакпо открыл счет на 34-й минуте, уже на 51-й минуте Салах увеличил преимущество, реализовав пенальти. Собослаи забил третий гол на 75-й минуте, сделав счет 3:0. Вирджил ван Дейк поставил точку на 80-й минуте, забив четвертый гол. В первом поединке «Тоттенхэм» выиграл 1:0. В финале 16 марта на стадионе «Уэмбли» «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом», который одолел «Арсенал» с общим счетом 4:0.

Фанаты «Ливерпуля» довольны победой и уверенной игрой своей команды, а также с нетерпением ждут финала против «Ньюкасла».

Tolu: «Арне Слот изменил мою жизнь!!!».

Elvis: «Мы едем на «Уэмбли». Лучшая команда в мире. Лучшая в лиге. Мы возглавили таблицу Лиги чемпионов. Один финал за первые 7 месяцев Арне? Я так счастлив... Лучший менеджер в мире, и все это благодаря Клоппу... Он сделал все, что мог».

Yann Toskov: «Вот как завоевывают требл! Это будет исторический сезон!».

Forexus: «Невероятная победа «Ливерпуля», они уничтожили «шпоров».

JKD_LFC: «Какой пенальти от Салаха. Вирджил выглядел таким счастливым после своего гола. У «шпор» есть травмы, но победа очень убедительная. Еще один кубковый финал. Слот – маэстро».

Mtb: «Очень хорошо сыграли сегодня, ребята».

Darth: «Лучшая команда в этом сезоне на данный момент».

BOGOT858: «Легкая победа, как только мы показали свой уровень, не было никаких сомнений, отличная команда, очень довольны».

Nick Davies: «Можем ли мы играть со «шпорами» каждую неделю?».

YNWA: «Мы еще ничего не выиграли, но я рад за игроков и сотрудников команды за их коллективный результат, до следующего матча, пожалуйста, восстановитесь и сражайтесь за нас в следующем матче».